Glorious - Model O 2 Mini i Model O 2 Wirless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Glorious Gaming zaprezentował dziś najnowsze modele myszek z serii V 2: Model O 2 Mini oraz Model O 2 Mini Wireless. Model O 2 Mini, zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej, uzupełnia linię myszek V 2. Wariant Mini zachowuje wielokrotnie nagradzaną i sprawdzoną konstrukcję Modelu O 2, oferując ją jednak w bardziej kompaktowej formie. To idealny wybór dla osób poszukujących sprzętu o wysokiej wydajności, zamkniętego w bardziej poręcznej i zwrotnej obudowie. Model O 2 Mini charakteryzuje się symetryczną, kompaktową konstrukcją, która jest o blisko 6% krótsza i węższa niż jego większy odpowiednik – Model O 2. Wersja Mini jest doskonała dla użytkowników o mniejszych dłoniach oraz tych, którzy preferują większą kontrolę w chwytach palm, claw lub fingertip.







Model O 2 Mini Wired jest o 16% lżejszy od swojego większego odpowiednika, ważąc zaledwie 49 g, co czyni go najlżejszą myszką w ofercie marki Glorious. Dodatkowo jest znacznie lżejszy od wielu konkurencyjnych modeli typu Aero. Z kolei Model O 2 Mini Wireless waży jedynie 57 g, co sprawia, że przewyższa pod tym względem nawet niektóre wiodące przewodowe myszy z kategorii „Ultra Lightweight Super-fast”.



Model O 2 Mini Wireless, oferując tę samą technologię co większy Model O 2 Wireless, zapewnia podwójną łączność bezprzewodową, dając użytkownikom możliwość wyboru między bezopóźnieniową łącznością 2,4 GHz, a Bluetooth 5.2. Jest to idealne rozwiązanie dla osób w ruchu — szybka łączność 2,4 GHz doskonale sprawdzi się podczas gier w domu, a Bluetooth pozwala na szybkie parowanie z laptopami podczas nauki czy pracy za pomocą jednego przełącznika. Gracze mogą cieszyć się dłuższą pracą bezprzewodową dzięki baterii o żywotności do 210 godzin. Myszy XS (bardzo małe) i Mini, dzięki swojej niskiej wadze, doskonale sprawdzają się przy szybkich ruchach. Aby zapewnić minimalny opór i maksymalnie płynne przesuwanie, modele O 2 Mini i O 2 Mini Wireless zostały wyposażone w ślizgacze wykonane w 100% z czystego PTFE.



Nowe myszki są wyposażone w czujnik BAMF 2.0, będący kluczowym elementem każdej myszy Glorious. Producent oferuje tę samą zaawansowaną technologię niezależnie od wybranego rozmiaru, kształtu czy rodzaju łączności. Czujnik BAMF 2.0 współpracuje z mechanicznymi przełącznikami o żywotności 80 milionów kliknięć, gwarantując niezawodne działanie zarówno podczas pierwszej, jak i tysięcznej rozgrywki. Sensor obsługuje technologię Motion Sync, która synchronizuje mysz z komputerem, zapewniając płynną, precyzyjną i przewidywalną wydajność, zarówno w grach, jak i w codziennym użytkowaniu.



Model O 2 Mini jest w pełni konfigurowalny za pomocą oprogramowania Glorious CORE 2.1, które daje użytkownikom pełną kontrolę nad ustawieniami myszy. Gracze mogą dostosować oświetlenie, DPI, przypisania klawiszy, Lift Off Distance (LOD), Debounce Time, Polling Rate oraz ustawienia Motion Sync. Glorious CORE 2.1 to narzędzie do zarządzania wszystkimi produktami Glorious, gdzie użytkownicy mogą zapisywać swoje ustawienia w chmurze i łatwo udostępniać je znajomym oraz członkom społeczności online.



Dostępne w czarnej i białej wersji kolorystycznej, modele Model O 2 Mini oraz Model O 2 Mini Wireless zostały wyposażone w intensywne oświetlenie RGB, które oferuje wyjątkowo jasne efekty. Dzięki temu gracze mogą idealnie dopasować mysz do swojej konfiguracji gamingowej, tworząc spójny i efektowny wygląd.



Modele O 2 Mini i O 2 Mini Wireless są już dostępne w sprzedaży na stronie Gloriousgaming.com w cenie:

Model O Mini – 69.99 €uro / 307 PLN

Model O Mini Wireless – 99.99 €uro / 438 PLN

































źródło: Info Prasowe / Glorious Gaming