Glorious GMMK 3 - największe portfolio klawiatur

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Glorious Gaming ogłosił dziś wprowadzenie na rynek największego portfolio klawiatur w historii. Nowa seria GMMK 3 umożliwia ponad miliard różnych konfiguracji sprzętowych. Glorious wierzy, że gracze powinni mieć większą kontrolę nad swoimi urządzeniami peryferyjnymi. Zamiast tworzyć sztywne ramy GMMK 3 daje użytkownikom możliwość dostosowania każdego aspektu klawiatury, od jej wyglądu, po wrażenia z pisania i wydajność. W niedawnym badaniu przeprowadzonym przez Glorious ponad 85% graczy stwierdziło, że personalizacja klawiatury jest dla nich ważna, a ponad 50% z nich wymienia nakładki na klawisze. Glorious chce umożliwić użytkownikom łatwiejsze niż kiedykolwiek dostosowanie każdego aspektu klawiatury, nie tylko keycapsów.







Twój styl, Twoja klawiatura, Twój wybór

Seria GMMK 3 dzięki 7 różnym punktom personalizacji designu daje graczom pełną kontrolę nad stylem ich klawiatury, niezależnie od tego, czy starają się dopasować ją do swojej konfiguracji gamingowej, domowego biura czy osobowości. Górna i dolna rama, pokrętło, plakietka, kabel USB, keycapsy czy płytka do montażu przełączników - elementy te mogą być z łatwością i niezależnie zmieniane, pozwalając użytkownikom na stworzenie własnej klawiatury i wyrażenie siebie.



Dostosowanie wrażeń z pisania

Oprócz opcji estetycznych istnieją 3 sposoby na dostosowanie wrażeń z pisania na klawiaturach GMMK 3. Użytkownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy przełączników, płytek do montażu switchy i uszczelek wytłumiających, aby znaleźć idealny dźwięk i odczucie, niezależnie od tego, czy liczymy na miękkość i dużą amortyzację, głośne kliknięcia lub głębokie brzmienie. Wraz z GMMK 3 do oferty Glorious wprowadzono 14 opcji przełączników do wyboru w wersjach Linear, Tactile, Clicky i Silent, z których wszystkie są dostępne zarówno w wersji HE (efekt Halla), jak i mechanicznej. Dodatkowo, wymienne płytki przełączników i system uszczelek dają użytkownikom możliwość precyzyjnego dostrojenia odczuć, zarówno pod względem dźwięku, jak i dotyku. Elementy te wykonano z różnych materiałów, które wpływają na wrażenia z pisania. Płytki z pleksi, FR4, aluminium lub mosiądzu, a z kolei do produkcji modułów wygłuszających użyto twardy oraz miękki silikon / poron. GMMK 3 może stać się dokładnie tym, czego potrzebują użytkownicy, niezależnie od tego, czy poszukują urządzenia do zabawy lub pracy.



Przedstawiamy przełączniki magnetyczne z efektem Halla

Dzięki klawiaturze GMMK 3 gracze nie będą musieli poświęcać stylu i estetyki na rzecz wydajności. W klawiaturze Glorious GMMK technologia Hall Effect zajmie centralne miejsce, aby wspierać graczy, którzy potrzebują tylko najlepszej wydajności. GMMK 3 HE w połączeniu z przełącznikami magnetycznymi z efektem Halla oferują wsparcie dla Rapid Trigger, regulowanych punktów aktywacji i dynamicznych uderzeń klawiszy 4:1. Wszystkie klawiatury GMMK 3 HE są w pełni kompatybilne zarówno z 3-, jak i 5-pinowymi przełącznikami mechanicznymi. Wraz z premierą GMMK 3 do sprzedaży trafia cała seria przełączników HE, w tym legendarne switche Panda, Fox i Raptor. GMMK 3 gwarantuje, że gracze, którzy wybiorą zestaw w wersji HE nie są zamknięci w świecie przełączników magnetycznych i mogą doświadczyć wszystkiego, co oferuje świat klawiatur.



Pełny ekosystem akcesoriów

Rodzina urządzeń GMMK 3 jest wspierana przez pełną gamę akcesoriów, aby w pełni wykorzystać modułowość tego modelu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji kolorystycznych, od różowego do niebieskiego, od zielonego do czerwonego oraz od czarnego do białego, użytkownicy GMMK 3 będą mogli znaleźć idealne dla siebie rozwiązanie.



Która spośród miliarda klawiatur jest Twoja?

Wraz z GMMK 3 na rynek wchodzi nowy sposób projektowania i kupowania wymarzonej klawiatury - Boardsmith. Daje on graczom szansę na pełną personalizację. Użytkownicy przejdą krok po kroku przez proces tworzenia wymarzonej klawiatury, od wyboru różnych elementów w szerokiej gamy kolorów i limitowanych edycji klawiszy, po wybór idealnych switchy i płytki do ich montażu. Aby ułatwić ten proces, tym którzy zaczynają swoją przygodę z klawiaturami mechanicznymi, a także bardziej doświadczonym potrzebującym odświeżenia wiedzy, Glorious przygotował wiele pomocnych wskazówek. Wszystkie klawiatury Boardsmith są ręcznie montowane przez Glorious w Dallas w Teksasie i wysyłane prosto do klienta.



Seria Glorious GMMK 3 jest dostępna w różnych rozmiarach i opcjach łączności:

- GMMK 3 i GMMK 3 HE - 65% | 75% | 100% - przewodowe (Polling Rate 8,000Hz w modelach HE)

- GMMK 3 Pro i GMMK 3 Pro HE - 65% | 75% | 100% - przewodowe (Polling Rate 8000 Hz w modelach HE) oraz modele w wersji z połączeniem bezprzewodowe 2.4 GHz/Bluetooth 5.2



Klawiatury GMMK 3 są już dostępne w sprzedaży na stronie Gloriousgaming.com oraz w lokalnej dystrybucji:

- GMMK 3 od 599.99 PLN

- GMMK 3 HE od 809.99 PLN

- GMMK 3 Pro od 1199.99 PLN

- GMMK 3 Pro HE od 1499.99 PLN

































źródło: Info Prasowe - Glorious Gaming