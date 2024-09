Startuje drugi sezon Predator Games

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Drugi sezon Predator Games właśnie wystartował i zapowiada się jeszcze bardziej imponująco niż dotychczasowe odsłony. Po ogromnym sukcesie pierwszej edycji, organizatorzy postanowili rozszerzyć projekt, aby umożliwić udział jak największej liczbie szkół i uczniów. Nowością w tym sezonie jest podział na szkoły podstawowe i średnie, co pozwala na lepsze dopasowanie gier do umiejętności i wieku uczestników, zwiększając tym samym szanse w każdej grupie wiekowej. Predator Games to innowacyjny projekt, który łączy edukację z esportową rywalizacją. Jego celem jest stworzenie platformy, na której szkoły mogą rywalizować w grach komputerowych, jednocześnie rozwijając umiejętności uczniów i wspierając ich pasje związane z esportem.







Program pomaga także dorosłym – nauczycielom i rodzicom – lepiej zrozumieć świat gier, świadomie kontrolować aktywność młodzieży oraz rozpoznawać talenty esportowe. Gry komputerowe, rozwijając takie kompetencje jak praca zespołowa, strategiczne myślenie czy szybkie podejmowanie decyzji, odpowiadają na potrzeby współczesnej młodzieży, kształtując umiejętności nieocenione w dynamicznie zmieniającym się świecie.



W drugim sezonie Predator Games dostępnych będzie ponad 4000 miejsc dla szkół, a przewidywana liczba uczniów-graczy wzrośnie do 57 tysięcy. Uczestnicy będą rywalizować w popularnych grach, takich jak Counter Strike, League of Legends, Rocket League, Szachy oraz Fortnite, co zapewni różnorodność i emocjonującą rywalizację. Pula nagród wynosząca milion złotych dodatkowo podnosi rangę i atrakcyjność projektu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Legendy rodzą się w szkole.



Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Partnerem głównym już po raz drugi jest Media Expert, który od ponad dwóch dekad zmienia krajobraz technologiczny w Polsce i chętnie wspiera inicjatywy łączące edukację z rozrywką. Partnerami drugiego sezonu Predator Games są także Spidor, Microsoft, Intel, Reporter oraz Grześki. Patronat medialny objęły radio Eska, Onet, Przegląd Sportowy, serwisy esportowy Respawn oraz CD-Action, który posiada 28-letnią tradycję wydawniczą.



Wzorem poprzednich edycji, edukacja pozostaje kluczowym elementem Predator Games. Sezon ten wprowadzi szereg materiałów edukacyjnych w formie tekstowej i wideo, które będą dostępne dla uczestników oraz dorosłych. Materiały te mają na celu dalsze kształcenie, rozwijanie umiejętności oraz poszerzanie wiedzy na temat gier i esportu. Drugi sezon Predator Games to doskonała okazja do sportowej rywalizacji, rozwijania talentów oraz zdobywania cennych doświadczeń w świecie esportu. Jako nowoczesny projekt, który odpowiada na potrzeby współczesnej młodzieży, Predator Games staje się kluczową platformą dla rozwoju umiejętności i pasji młodych graczy.



Jak wziąć udział w projekcie?

Aby zapisać szkołę do udziału w drugim sezonie Predator Games, wejdź na stronę www.predatorgames.pl i zarejestruj się. Obowiązek ten spoczywa na kadrze naukowej, która następnie kompletować będzie szkolną reprezentację. Zapisy trwają od 10 września do 7 października. Zarejestrowane szkoły wezmą udział w rozgrywkach online, a najlepsze drużyny w poszczególnych grach będą miały okazję zmierzyć się na finałach LAN-owych, które planowane są na styczeń 2025 roku.











źródło: Info Prasowe / Acer