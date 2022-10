Gotowi na PGA? Sprawdźcie jakie atrakcje Was czekają!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PGA to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej oraz powiązanych z nimi technologii. W tym roku odbędzie się w dniach 7 – 9 października. Sprawdźcie jakie atrakcje Was czekają. Impreza odbywa się cyklicznie od 2004 roku, a jej pierwsza edycja była wydarzeniem towarzyszącym targom informatycznym Infosystem. Przez wiele lat PGA dzieliło się też na trzy odrębne bloki tematyczne: dla użytkowników gier komputerowych, miłośników fantasy, planszówek i gier RPG oraz fanów militariów, zwłaszcza paintballa czy ASG.







Jednym z największych wystawców na PGA 2022 będzie Microsoft ze swoją dedykowaną strefą Xbox. Szczególnym wydarzeniem będzie koncert Epic Game Music z repertuarem muzyki z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej CoOperate Orchestra oraz chóru UAM. Przygotowano również branżową konferencję Game Industry Conference z prelekcjami na tematy związane z tworzeniem gier.



Oprócz tego inne firmy będą mieć swoje dedykowane strefy w halach z wszelką gamą atrakcji, turniejów, pokazów i konkursów. Jedną z nich przygotował Komputronik razem ze swoimi partnerami: SPC Gear, Logitech, Razer, Corsair, HyperX, Roccat, Thrustmaster i JBL. Co nas czeka? Oprócz możliwości zakupienia produktów partnerów w bardzo atrakcyjnych cenach, uczestnicy PGA będą mogli wziąć udział w aktywnościach w trzech strefach tematycznych. W stefie E-sport przygotowano rozgrywki w najpopularniejsze tytuły: LOL, Minecraft, Fortnite, CS:GO.



Strefa animacji to specjalna przestrzeń, w której odwiedzający PGA zmierzą się w quizach i grach gamingowych, spotkają influencerów, m.in. Czugę i Technokratę, którzy będą na żywo składać i customować komputer. Trzecią przestrzenią będzie strefa Samsung ARK, w której odbędą się rozgrywki w Forza. Oprócz tego Komputronik przygotował specjalne konkursy, w których do wygrania będą gamingowe gadżety i sprzęt.











