Gracze World of Tanks zostaną nagrodzeni za lata służby...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Aby podziękować graczom za ich lojalność i nieustanne wspieranie tytułu, w World of Tanks na PC rozdanie zostanie mnóstwo wartościowych nagród. I to zarówno nowym, jak i obecnym graczom! To, co otrzymają poszczególni gracze zależy od momentu, kiedy zarejestrowali się w grze, im dłuższy staż tym czekają lepsze nagrody. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać wystarczy zarejestrować się przed 26 listopada, aby otrzymać dni konta premium, mnożniki x5 do doświadczenia za bitwę i inne nagrody, wliczając w to specjalną niespodziankę.







Obecni gracze logując się do gry 26 listopada i później znajdą zestawy składające się z obligacji, kredytów, medali, elementów personalizacyjnych, unikatowych naklejek i styli dla czołgów oraz zupełnie nowy, ekskluzywny czołg premium poziomu VI, amerykański Super Chaffee! Dokładna rozpiska, kto dostanie jakie nagrody w zależności od daty pierwszej rejestracji, znajdują się TUTAJ.









Źródło: Info Prasowe / Wargaming