Gran Turismo 7 dostępne w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować, że już od dzisiaj każdy może zakupić w przedsprzedaży symulator jazdy Gran Turismo 7, w wersji cyfrowej za pośrednictwem PlayStation Store, a także fizyczne edycje gry u wybranych partnerów handlowych. Nowa odsłona kultowej serii zadebiutuje 4 marca 2022 roku i będzie dostępna wyłącznie na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Każdy kierowca i fan motoryzacji znajdzie w nowej odsłonie kultowej serii coś dla siebie – wśród niezliczonych trybów gry, w tym tak lubianych przez graczy jak kampania GT, tryb zręcznościowy czy nauka jazdy.







Wraz z powrotem legendarnego trybu symulacji GT gracze mogą kupować, tuningować, prowadzić w wyścigach i sprzedawać samochody w kampanii dla jednego gracza, w miarę odblokowywania nowych aut i wyzwań. Dla tych, którzy lubią mierzyć się z innymi, mogą szlifować swoje umiejętności i rywalizować w trybie GT Sport.



Gran Turismo 7 z niespotykaną dotąd szczegółowością odtwarza wygląd i styl najnowszych supersamochodów oraz uznanych klasyków, oferując ponad 420 modeli pojazdów, których możliwości można przetestować w dynamicznie zmieniających się warunkach pogodowych na ponad 90 torach, w tym klasycznych trasach z historii GT.



Składający zamówienie przedpremierowe, w tym poprzez PS Store, otrzymają bonus w postaci następujących przedmiotów w grze:

- Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

- Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

- Porsche 917 LIVING LEGEND ’14

- 100000 kredytów w grze



Edycja gry na 25-lecie serii zawiera limitowany SteelBook (tylko w przypadku wersji fizycznych) oraz:

- Płytę z grą PS5 i kupon na grę PS4

- Kredyty w grze - 1100000

- Toyota GR Yaris w barwach charakterystycznych dla danego kraju

- 30 awatarów producentów i partnerów do PSN

- Ścieżka dźwiękowa z gry Gran Turismo 7

- Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

- Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

- Porsche 917 LIVING LEGEND ’14



Osoby, które zamówią Grand Turismo 7 w edycji 25-lecie serii w wersji Digital Deluxe przed 4 marca 2022 roku, otrzymają:

- Podwójne uprawnienie do instalacji gry na PS4 oraz PS5

- Kredyty w grze - 1,600,000

- Toyota GR Yaris w barwach charakterystycznych dla danego kraju

- 30 awatarów producentów i partnerów do PSN

- Ścieżkę dźwiękową z gry Gran Turismo 7

- Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S)

- Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

- Porsche 917 LIVING LEGEND ’14



Oferta zamówień przedpremierowych kończy się w momencie premiery gry.



Użytkownicy PlayStation będą mieli możliwość płatnego, cyfrowego zaktualizowania Gran Turismo 7 ze Standardowej Edycji PS4 do Gran Turismo 7 PS5 w wersji Digital Standard w momencie premiery gry.













Źródło: Info Prasowe / SONY