Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL wprowadza do sprzedaży nowy model wideorejestratora w lusterku – MR450 GPS. Został wyposażony w funkcjonalną kamerę na tył auta, moduł GPS, W-Fi oraz wysokiej klasy sensor optyczny Sony 307 (night vision). NAVITEL MR450 GPS rejestruje wideo w jakości Full HD, w 30 kl./s i zapisuje je na karcie microSD

o pojemności do 64 GB. Za czytelne nagrania nawet w słabym świetle odpowiada sensor optyczny Sony 307 z obsługą night vision. Kąt widzenia obiektywu wynosi 160°. Ekran dotykowy o przekątnej 5.5”, wykonany w technologii IPS, umożliwia łatwy podgląd materiałów z poziomu kamery. Urządzenie montowane jest na lusterku wstecznym auta za pomocą dołączonych do zestawu gumowych nakładek.







Wideorejestrator NAVITEL MR450 GPS wyposażono w kamerę cofania o kącie widzenia 100°, która nagrywa filmy w jakości Full HD. Zastosowany sensor optyczny GC2053 (night vision) umożliwia uchwycenie w wysokiej jakości tego, co dzieje się za samochodem.



Wbudowany moduł GPS jest odpowiedzialny za dostarczanie informacji o aktualnym położeniu pojazdu, prędkości jazdy, a także ostrzeganie przed fotoradarami.

Producent zdecydował się także na wyposażenie modelu MR450 GPS w Wi-Fi. Kierowca może połączyć się z kamerą za pomocą aplikacji na smartfon/tablet i przeglądać w czasie rzeczywistym nagrania na ekranie swojego urządzenia mobilnego.



W zestawie oprócz wideorejestratora znajdują się: kamera cofania, ładowarka samochodowa 12/24 V, kabel USB, kabel wideo, klipsy mocujące (4 sztuki), ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów.



NAVITEL MR450 GPS dostępny jest w sieci sklepów Media Expert i serwisie Allegro. Sugerowana cena wideorejestratora – 599 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / NAVITEL