CORSAIR M65 RGB ULTRA oraz M65 RGB ULTRA WIRELESS

CORSAIR zaprezentował dwie nowe myszy gamingowe – M65 RGB ULTRA oraz M65 RGB ULTRA WIRELESS. Produkty z serii M65 to jedne z najstarszych oraz najpopularniejszych peryferiów dla graczy produkowanych przez CORSAIR. Premierowy sprzęt będący połączeniem najlepszych technologii oraz kultowego kształtu i aluminiowej konstrukcji, cenionej przez entuzjastów gier korzystających z różnych wersji urządzeń M65 na całym świecie od ponad dekady, to zdecydowanie najnowocześniejsze myszy Korsarzy dostępne na rynku. Urządzenia są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jakie do tej pory zastosowano w myszach CORSAIR.







Czujnik optyczny CORSAIR MARKSMAN z 26 000 DPI, 650 IPS oraz akceleracją 50G zapewnia niewiarygodną precyzję. Przyciski główne CORSAIR QUICKSTRIKE o sprężynującej konstrukcji bez odstępu między lewym i prawym przyciskiem wyposażone w zaawansowane przełączniki optyczne OMRON gwarantują błyskawiczną reakcję podczas gry.



W przypadku modelu M65 RGB ULTRA sygnał kliknięcia jest przesyłany do komputera przez technologię CORSAIR AXON Hyper-Processing odznaczającą się częstotliwością nawet 8 000 Hz. M65 RGB ULTRA WIRELESS bazuje na SLIPSTREAM WIRELESS charakteryzującą się częstotliwością 2 000 Hz i szybkością przesyłania danych poniżej 1 ms. Obie myszy rejestrują i przesyłają sygnały bazujące na działaniach gracza z niesłychaną prędkością zarówno w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej.



Premierowe produkty mają charakterystyczną aluminiową ramę doskonale znaną wszystkim weteranom produktów CORSAIR oraz wyróżniają się kształtem, który doskonale nadaje się do chywtania zarówno całą dłonią, jak i końcami palców. Wraz z wersją ULTRA powraca także praktyczny, regulowany system obciążenia, który umożliwia dostosowanie ciężaru myszy do indywidualnych preferencji gracza w zakresie do 18 gramów. Wersja przewodowa może ważyć więc od 97 do 115, a bezprzewodowa od 110 do 128 gramów.



M65 RGB ULTRA i M65 RGB ULTRA WIRELESS są wyposażone w premierową technologię Sensor Fusion, która również jest nowością w produktach CORSAIR. Jest to wbudowany sześcioosiowy żyroskop i akcelerometr, który natychmiastowo wyczuwa podniesienie myszy nawet na najmniejszą wysokość. Pozwala to uniknąć przypadkowych ruchów podczas przenoszenia dłoni po podkładce w trakcie rozgrywki. Ponadto, żyroskop można zaprogramować za pomocą CORSAIR iCUE i przypisując w grze konkretne polecenia, na przykład przeładowanie lub zmiana broni, do prostych ruchów nadgarstkiem.



Łączność SLIPSTREAM WIRELESS 2,4 GHz lub Bluetooth 4.2 myszy M65 RGB ULTRA WIRELESS umożliwia przesyłanie sygnałów na odległość do 18 metrów, a akumulator wytrzymujący do 120 godzin pozwala na komfortową grę przez wiele dni na pojedynczym ładowaniu. Oba premierowe modele zostały wyposażone w ślizgacze PTFE. Oprogramowanie CORSAIR iCUE umożliwia zmianę podświetlenia, mapowanie przycisków, tworzenie makr oraz zapisywanie profili we wbudowanej pamięci wewnętrznej gryzoni.



CORSAIR M65 RGB ULTRA oraz CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS są już dostępne w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym CORSAIR.com oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów kalifornijskiego producenta. W Polsce sprzęt pojawi się najpóźniej do połowy października br. Sugerowana cena detaliczna producenta to 349.99 PLN za mysz z kablem i 569.99 PLN za wersję bezprzewodową. Wszystkie peryferia dla graczy tworzone przez Korsarzy są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.





































Źródło: Info Prasowe / Corsair