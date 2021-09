Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mysz dla graczy Genesis Krypton 290 to lekka (99 gramów) konstrukcja o symetrycznym kształcie. Sprzęt oferuje siedem programowalnych przycisków, których funkcje można zmienić z poziomu oprogramowania. Pozwala ono także na nagrywanie makr i dostosowanie ustawień podświetlenia, a następnie zapisanie ustawień we wbudowanej pamięci. Dostępnych jest 16 milionów kolorów, a iluminowane są rolka, znajdujące się na grzbiecie logo oraz listwa LED biegnąca wzdłuż podstawy. Bezproblemowe działanie przez lata mają zapewnić przełączniki o żywotności do 10 milionów kliknięć. Z kolei o precyzję, tak ważną w trakcie rozgrywek dba sensor optyczny o rozdzielczości 6400 DPI.







Jego czułość można regulować sześciostopniowo, a minimalna wartość wynosi 200 punktów na cal. Aktualnie wybrany poziom odzwierciedla wskaźnik DPI. Producent obiecuje, że czujnik jest w stanie śledzić ruch w tempie do 66 cali na sekundę i radzi sobie z przyspieszeniami rzędu 22 G. Genesis Krypton 290 łączy się z komputerem za pomocą 1.8-metrowego przewodu USB, który chroniony jest oplotem. Mysz ma matowe wykończenie i trafi na rynek w wersjach czarnej i białej.



Chętni, którzy chcieliby ją nabyć, powinni przygotować około 90 PLN i poczekać kilka dni - gryzoń trafi na półki jeszcze w tym miesiącu.





Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• wymiary: 125 x 64 x 41 mm

• waga: 99 gramów

• rozdzielczość sensora: 200 - 6400 DPI

• maks. szybkość śledzenia: do 66 cali na sekundę

• maks. przyspieszenie: do 22 G

• wbudowana pamięć: tak

• liczba przycisków: 7

• oprogramowanie: tak, z możliwością nagrywania makr

• podświetlenie: tak, RGB LED z efektem PRISMO

• przewód: 1.8 m USB

• kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia