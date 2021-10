Gry Electronic Arts dostępne w usłudze GeForce NOW

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NVIDIA ogłosiła dzisiaj, że firma Electronic Arts udostępni kolejne swoje hity w usłudze gier w chmurze NVIDIA GeForce NOW. Od dzisiaj gracze mogą strumieniować na swoje urządzenia gry Battlefield 1 Rewolucja, Mirror’s Edge Catalyst, Unravel Two, Dragon Age: Inkwizycja oraz Apex Legends. Liczba użytkowników usługi GeForce NOW wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatniego roku, umożliwiając Electronic Arts dostęp do ponad 12 milionów graczy. Dzięki 30 centrom danych w ponad 70 krajach, każdego miesiąca za pośrednictwem usługi GeForce NOW strumieniowanych jest ponad 20 milionów godzin rozgrywki.







GeForce NOW umożliwia uruchamianie gier Electronic Arts z najwyższą wydajnością kart graficznych GeForce przez graczy, którzy nie posiadają dedykowanego komputera do gier lub korzystają z urządzeń, dla których dostęp do gier PC był dotąd niemożliwy, czyli m.in. smartfonów, tabletów i Chromebooków. Obecnie prawie 80 procent użytkowników usługi GeForce NOW uruchamia ją na urządzeniach, które nie pozwalałyby grać w najnowsze tytuły na PC.



Usługa GeForce NOW jest połączona z najpopularniejszymi sklepami z grami — w tym Steam i Epic Games Store — co jest korzystne zarówno dla twórców gier jak i graczy. Programiści nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych prac nad portowaniem gier, podczas gdy gracze uzyskują dostęp do przebojów ze swojej biblioteki bez konieczności ponownego zakupu gier lub pobierania dużych plików i aktualizacji. Informacje o nowych grach w GeForce NOW są publikowane co tydzień w biuletynie „GFN Thursday”.



Strumieniuj już teraz

Pięć tytułów z najpopularniejszych serii gier firmy Electronic Arts jest dostępnych w GeForce NOW już od dziś. Użytkownicy usługi mogą strumieniować Battlefield 1: Rewolucja, aby poznać nowe historie związane z I wojną światową, zostać bohaterskim przywódcą i przywrócić porządek walcząc z chaosem w Dragon Age: Inkwizycja, rozwiązywać zagadki w sympatycznej platformówce Unravel Two lub zanurzyć się w szybkim tempie rozgrywki w Mirror’s Edge Catalyst.



Tytuły te dołączają do jednej z najczęściej uruchamianych gier na GeForce NOW, Apex Legends. Ta szybka strzelanka z bohaterami była już strumieniowana przez ponad 1 milion użytkowników.



Dostępność na całym świecie

Pierwsza paczka gier Electronic Arts dostępna jest strumieniowo w ponad 70 krajach, również za pośrednictwem inicjatywy GeForce NOW Alliance — partnerstwa operatorów korzystających z serwerów NVIDIA RTX i oprogramowania NVIDIA dla gier w chmurze.













Źródło: Info Prasowe / NVIDIA