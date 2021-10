Razer Champions Start from Within

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer poinformowała dzisiaj o uruchomieniu programu esportowego „Champions Start from Within”, którego celem jest promowanie zdrowych i zrównoważonych nawyków podczas rywalizacji w wymagającym segmencie rozgrywek turniejowych i zawodowych. Razer będzie współpracować z psychologami, fizjoterapeutami, dietetykami i innymi ekspertami, aby zapewnić sportowcom odpowiednie zasoby w postaci filmów, artykułów, kontaktów i wydarzeń. Esportowcy, zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, będą mogli korzystać z tych łatwo dostępnych zasobów i poprawić swoją grę dzięki dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu.







Według Newzoo globalne przychody z esportu znacznie wzrosły i przewiduje się ich wzrost rok do roku o 14.5%. Ocenia się, że w 2021 r. osiągną one poziom na 1,084 mln USD. Kuszeni przez sławę, chwałę i zwiększające się kwoty nagród w turniejach, esportowcy często przekraczają granice i nieświadomie zaniedbują swój stan zdrowia psychicznego i fizycznego. W rezultacie średni wiek przejścia na emeryturę dla zawodnika esportowego wynosi około 25 lat – czyli mniej niż w przypadku tradycyjnych sportowców. Urazy fizyczne i stres psychiczny spowodowane nieregularnymi harmonogramami rozgrywek i posiłków są często wymieniane jako główne powody przejścia na sportową emeryturę.



Razer, skupiając się na czterech kluczowych obszarach – aktywności fizycznej, zdrowiu psychicznym, śnie i odżywianiu, zgromadził ekspertów od odnowy biologicznej w esporcie, profesjonalnych esportowców, liderów opinii i wiodące zespoły esportowe, aby wesprzeć program. Wraz ze swoją społecznością, Razer zorganizował wiele wykładów, wydarzeń i działań, w celu edukowani aspirujących esportowców i ułatwić im przestrzeganie rygorów gry. Wszystkie te zasoby zostaną udostępnione na portalu internetowym. Będą one obejmować:

1. Artykuły i filmy zawierające porady i wskazówki, jak zadbać o siebie fizycznie i psychicznie podczas ciężkich przygotowań przed kolejnym wielkim turniejem.

2. Dyskusje panelowe, które rzucą światło na psychiczne i fizyczne wymagania esportu, a także dadzą wskazówki i wsparcie dla sportowców. W panelach wezmą udział eksperci w dziedzinie zdrowia i dobrej kondycji w esporcie, tacy jak dr Jordan Tsai, fizjoterapeuta esportowy w Respawn Therapy; Crystal Mills, była technolog chirurgii urazowej dzieci, która jest obecnie wiceprezesem ds. treści w wiodącej firmie zajmującej się zdrowiem i samopoczuciem graczy - Ritual Motion; Dr Drew Schwartz, chiropraktyk w For The Wellness, a także profesjonalni sportowcy esportowi z Team Razer, w którego skład wchodzą najlepsze organizacje esportowe z całego świata

3. Indywidualny dostęp do ekspertów partnerskich Razera za pośrednictwem systemu spotkań, w którym gracze mogą umawiać spotkania, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, z fizjoterapeutami, lekarzami i innymi profesjonalistami.



Ponadto Razer zorganizuje również seminaria internetowe i warsztaty wellness podczas gamingowych wydarzeń, aby wspierać społeczności esportowe i graczy. W skład takich wydarzeń wejdą:

1. Dedykowany webinar Razer Wellness zaplanowany na listopad 2021, z udziałem ekspertów z branży dbającej o zdrowie fizyczne i psychiczne esportowców. Otwarte dla publiczności webinarium ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości oraz wsparcia dla graczy esportowych.

2. Ritual Motion Webinar – gdzie będą omówione wskazówki i porady dotyczące zdrowszego stylu grania.



Premiera programu Champions Start from Within rozpoczyna się wraz z opublikowaniem artykułów Ritual Motion i serii filmów Respawn Therapy, organizacji składającej się z lekarzy fizjoterapeutów, zaangażowanych w poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia graczy. Tematyka będzie obejmować takie zagadnienia jak radzenie sobie ze zmęczeniem i wypaleniem, prawidłowe ułożenie ciała czy przyglądanie się zjawisku stresu i regeneracji. Zaprezentowany zostanie również zestaw produktów Razer, które zostały ergonomicznie zaprojektowane tak, aby pomóc w utrzymaniu odpowiedniej formy przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu fizycznego podczas grania.



Aby dowiedzieć się więcej prosimy odwiedzić stronę programu Champions Start from Within.





































Źródło: Info Prasowe / Razer