HAMA - Nowy czytnik kart SD/SDHC/SDXC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie niemieckiego producenta znalazł się wszechstronny czytnik kart, obsługujący między innymi karty SD/SDHC/SDXC (także w wersji micro). Podłącza się go do komputera za pomocą wtyczki USB-A, a wyposażono go w funkcyjną lampkę LED. Urządzenie ma niewielki rozmiar (59 x 92 x 18 mm) i waży 50 gramów. Utrzymano je w stonowanej srebrno-czarnej kolorystyce. Gwarantuje wysoką szybkość transferu danych w obie strony o wartości do 480 Mbps. Warto dodać, że umożliwia wymianę danych bezpośrednio z karty pamięci na kartę pamięci. Wysokiej jakości materiały i wykonanie dają pewność optymalnej jakości transmisji.







Czytnik podłączymy do komputera stacjonarnego, laptopa czy MacBooka dzięki dodanemu w zestawie i odczepianemu kablowi USB (standard 2.0) z wtyczką typu A. Producent zastosował tutaj elastyczne materiały, zapewniające ochronę przed złamaniem przewodu.



Prezentowany czytnik obsługuje wszelkie popularne na rynku karty pamięci formatu: SD/SDHC/SDXC (w tym w wersji micro), MMC/MMC Plus/MMC 4.0, MS/MS Duo/MS PRO Duo/MS PRO Duo HG, CompactFlash I i II oraz xD Picture Card. Wyposażono go także w funkcyjną diodę typu LED, która zapali się, gdy czytnik pracuje. Ta nowość produktowa działa w standardzie Plug & Play, co oznacza, że nie wymaga ręcznej instalacji oprogramowania ani żadnych sterowników.



Firma Hama obejmuje swój czytnik gwarancją na 10 lat, a zapłacimy za niego 49 PLN.





Obsługiwane karty pamięci:

- SD/SDHC/SDXC

- MicroSD/microSDHC/microSDXC

- MMC/MMC Plus/MMC 4.0

- MS/MS Duo/MS PRO Duo/MS PRO Duo HG

- CompactFlash I i II

- Karta pamięci xD

















Źródło: Info Prasowe / Hama