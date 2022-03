HAMA - Szybkie i wygodne ładowanie akcesoriów dla konsol

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta producenta HAMA rozszerzyła się o stację dokującą, ładującą pady do Playstation 5 i Xbox Series X/S. Kolejne nowości to zestaw "piłkarskich" nakładek na kontroler konsoli Sony i wszechstronny zestaw ładujący do padów konkurencyjnej propozycji Microsoftu. Po skompletowaniu całkiem rozbudowanej oferty dla miłośników grania na PC-tach, PS4 i Nintendo Switch, niemiecka firma postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom stale rosnącej rzeczy graczy, którzy zdążyli już przesiąść się na konsole najnowszej generacji. Xbox Series X/S i Playstation 5 są już z nami od prawie półtora roku, a biblioteka przeznaczonych na nie gier rozwija się w coraz szybszym tempie.







Wśród nowości ze znaczkiem Hama znajdziemy stację ładującą, umożliwiającą zasilanie maksymalnie dwóch kontrolerów DualSense do PlayStation 5 jednocześnie przez odpowiednie złącze dla tej konsoli. Wystarczy tylko umieścić kontroler w odpowiednim miejscu, a cały proces od zera do pełnego stanu gotowości zajmuje 3.5 godziny. O stanie naładowania poinformuje nas wskaźnik LED na obudowie urządzenia (czerwony - ładowanie w toku, niebieski - pełne naładowanie). Pozwala też na zintegrowane zarządzanie kablami. Gumowa podstawka zapobiega ślizganiu się po powierzchni, na którą ją położymy. Sugerowana cena detaliczna stacji wynosi 89 PLN.



­­Podobną konstrukcję ma stacja ładująca do padów przeznaczonych do konsoli Xbox Series X/S. Ona również pozwala na zasilanie energią dwóch kontrolerów na raz. Jest to stacja ładująca przy każdym złączu USB 3.0 (np. Xbox Series X/S, PC, laptop). I tutaj nie zabrakło diody LED i możliwości uporządkowanego spięcia kabli. W komplecie znajdziemy też dwie baterie NiMH (1.100 mAh). Po naładowaniu do 100 proc., czas grania wynosi ok. 10 godzin, w zależności oczywiście od intensywności wibracji kontrolera podczas grania. Cena to 119 PLN.



Co jeszcze w kwestii najnowszych kontrolerów? Pada do najnowszej konstrukcji z logo X możemy zasilić osobnym zestawem ładującym od firmy Hama. Wyróżnia się możliwością jednoczesnego grania i ładowania oraz kablem o długości 2,5 m, co gwarantuje wygodną roz(g)rywkę. Tutaj też nie mogło zabraknąć lampki LED, wskazującej stan naładowania akumulatora. Zestaw zawiera akumulator NiMH (1 400 mAh), a deklarowany czas grania po zakończeniu całej procedury to ok. 11 godzin. Taki komplet stanowi wydatek rzędu 69 PLN.



Ostatnią z gamingowych propozycji jest zestaw akcesoriów 6w1 Soccer do kontrolera do Playstation 5. Ten sześcioelementowy zestaw zawiera w sobie przede wszystkim nakładkę na pad DualSense z charakterystycznym piłkarskim motywem, poprawiającą jego chwyt. Elastyczny materiał zapewnia doskonałe dopasowanie i łatwe zakładanie. Kolejne elementy to dwie nasadki na drążek sterujący i dwie nasadki na spusty. Wystarczy je na nie nałożyć, a szorstka struktura powierzchni polepsza chwyt. Ostatnim elementem jest folia ochronna panelu dotykowego, chroniąca go przed kurzem, brudem i zadrapaniami. Na cały komplet musimy wydać 49 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Hama