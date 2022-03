Sonnet Digital Audio Pasithea - konwerter cyfrowo-analogowy NOS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie przetwornika Morpheus, który występuje już w wersji MK2, marka Sonnet Digital Audio wprowadza na rynek swój najnowszy i flagowy DAC: Pasithea. Dzięki unikalnej koncepcji działania Pasithea wyznacza nowe standardy płynności i analogowości brzmienia, zapewniając jednocześnie nieznaną dotąd transparentność brzmienia. Pasithea oznacza personifikację relaksacji i medytacji. Można śmiało powiedzieć, iż w brzmieniu najnowszego przetwornika marki Sonnet Digital Audio z powodzeniem uzyskano te cechy. Jednakże najnowszy przetwornik do sonicznej mikstury dodaje coś, co jest równie istotne i wraz z analogowością brzmienia tworzy mieszankę iście wybuchową.







Otóż, dzięki znacznie lepszym parametrom oraz mocno ulepszonej konstrukcji, Pasithea oferuje niesamowite pokłady transparentności, neutralności i naturalności. Oznacza to, iż daje znakomity wgląd w nagranie – dokładnie tak, jak życzyliby sobie tego i artyści i realizatorzy nagrań.



Sonnet Digital Audio Pasithea – cyfrowe audio zdefiniowane na nowo

Inaczej rzecz ujmując – najnowszy przetwornik Sonnet Digital Audio to urządzenie, które łączy analogowość brzmienia ze wszystkimi tak pożądanymi obiektywnymi cechami, nie ma wad sonicznych zdecydowanej większości przetworników typu NOS, a jednocześnie potrafi wywindować ich zalety na poziom sonicznej stratosfery. Dzięki temu, że wszystkie przetworniki Sonnet Digital Audio są bardzo skrupulatnie zaprojektowane, a przez to mają także bardzo wysoką skuteczność energetyczną, możliwe było zastosowanie w Pasithea aż ośmiu unikalnych modułów SDA-3.



Dzięki zastosowaniu aż ośmiu modułów przetwornika podniesiono wszystkie mierzalne parametry na nieznany do tej pory poziom. Uzyskano także o wiele niższe zniekształcenia THD oraz poziom szumów niższy aż o 10 dB w stosunku do słynnego przetwornika Morpeus MKII. Co równie istotne, poprawiono także liniowość przetwornika, która teraz jest zachowania aż do niebotycznego poziomu -120 dB. Co równie istotne, połączenie takiej ilości modułów SDA-3 zaowocowało niezwykle niską impedancją wyjściową na wyjściach XLR. A to z kolei, w połączeniu z wbudowaną regulacją głośności bezpośrednio przekłada się na możliwość bezpośredniego napędzenia praktycznie każdego wzmacniacza, czy końcówki mocy – także przy wykorzystaniu dłuższego okablowania.



Pasithea – teraz z wejściami USB i I2S w standardzie

Znacznie rozszerzono także funkcjonalność samego urządzenia przez to, że na tylnej ściance w przetworniku Pasithea znajdziemy także wyjścia USB i I2S. Poprzez to ostatnie możemy flagowy przetwornik Sonnet Digital Audio podłączyć bezpośrednio z dedykowanym transportem cyfrowym i streamerem Hermes i uzyskać absolutnie referencyjną jakość odtwarzanego materiału sonicznego.



Pasithea: uniwersalność i niezwykła liniowość oraz rozdzielczość

Pasithea umożliwi nam także wybranie z poziomu menu przyciszenia całościowego poziomu sygnału wyjściowego o -10dB. Sprawi to, że teraz bezpośrednio ze źródła możemy napędzić bardzo czułe wzmacniacze i końcówki mocy. W szczególności funkcja ta sprawdzi się z lampowymi torami, gdzie wzmocnienia w sekcjach wejściowych jest zazwyczaj pod dostatkiem.



Jednocześnie warte specjalnej uwagi jest to, że Pasithea oferuje niedoścignioną liniowość i wolność od błędów konwersji analogowo-cyfrowej. Specjalną uwagę poświęcono właśnie tym parametrom. Gdyż wiadomo, że doskonały przetwornik cyfrowo-analogowy powinien być po pierwsze pozbawiony błędów przetwarzania w domenie cyfrowej, a po drugie mieć niezwykle niski poziom szumów. Ta pierwsza cecha oznacza, że sygnał przekonwertowany na domenę analogową będzie dokładnie odpowiadał domenie cyfrowej. Druga zaś cecha, czyli niski poziom szumów własnych oznacza możliwość osiągnięcia realnej, 24 bitowej rozdzielczości. Obie te cechy osiągnięto właśnie w Pasithea, co bezpośrednio przekłada się na kompletną transparentność brzmienia. Sposób zaś pracy tego przetwornika powoduje, iż przeźroczystość soniczna łączy się tutaj z analogowością brzmienia. A taka kombinacja sprawia, że jest to niezwykle interesujący wybór dla wszystkich audiofili szukających docelowego konwertera do swojego hi-endowego systemu.



Sonnet Digtal Audio Pasithea dostępny będzie w dobrych sklepach audio a już teraz można go przetestować i nabyć w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store. Cena detaliczna brutto przetwornika to 28000 PLN.





Sonnet Digital Audio Pasithea – dane techniczne:

Tryb pracy: zbalansowany przetwornik cyfrowo-analogowy bez nadpróbkowania (NOS)

Topologia: cztery moduły SDA-3 na kanał

Zasilanie: 30VA 110/115V AC lub 220/230V AC 60/50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 16W

Wejścia: 1 x optyczne, 1 x koaksjalne, 1 x AES/EBU, 1 x I2S, 1 x USB

Wyjścia: 1 x RCA stereo niezbalansowane, 2 V RMS, w trybie -10 dB 0.66 V RMS

Wyjścia: 1 X XLR stereo zbalansowane, 4V RMS, w trybie -10 dB 1.33 V RMS

Pasmo przenoszenia dla Fs 44.1 kHz: 1 Hz – 20 kHz – 1 dB

Pasmo przenoszenia dla Fs 192 kHz: 1 Hz – 65 kHz -3 dB

Zniekształcenia THD: 0.0001%

Separacja kanałów: 125 dB

Podłoże szumów: -160 dB w odniesieniu do 4 V RMS

Impedancja wyjściowa: RCA – 100 omów, XLR 16 omów

Częstotliwość próbkowania na wejściu optycznym: 44.1 – 96 kHz

Częstotliwość próbkowania na wejściu koaksjalnym i AES/EBU: 44.1 – 192 kHz

Częstotliwość próbkowania na wejściu USB: 44.1 – 384 kHz

Wymiary: 290 x 250 x 60 mm

Waga: 3.5 KG



























Źródło: Info Prasowe / MIP