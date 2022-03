Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zalman WATTTERA ZM1000-EBTII to zasilacz o mocy 1000W. Urządzenie zostało opatrzone certyfikatem 80 Plus Gold, co oznacza jego wysoką sprawność - w tym wypadku jest to średnio 91%. Taki rezultat stał się możliwy dzięki zastosowaniu podzespołów wysokiej jakości - mowa o japońskich kondensatorach, których wytrzymałość ma pozwolić na pracę przy temperaturze sięgającej 105 stopni Celsjusza. W zasilaczu znalazł się także przetwornik DC-DC, filtry przeciwzakłóceniowe EMI czy aktywny układ PFC o maksymalnym współczynniku mocy 99.9%. Prezentowany model to konstrukcja modularna, wyposażona w płaskie okablowanie, co ułatwia organizację przewodów wewnątrz obudowy. W zestawie znajdziemy standardowy wybór kabli: dwie 8-pinowe wtyczki EPS, sześć PCIe, osiem SATA i trzy IDE. Dodatkowo producent zastosował 6-pinowe złącze “sense”, którego zadaniem jest ograniczenie wahań napięcia zasilającego płytę główną do maksymalnie 3%.







Zalman WATTTERA ZM1000-EBTII dysponuje pojedynczą szyną +12V - producent postarał się także o zastosowanie bogatego zestawu ochrony obwodów elektrycznych (OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP). Za utrzymywanie właściwej temperatury podczas pracy odpowiada wentylator o średnicy 135 milimetrów, bazujący na dwóch łożyskach kulkowych. Taka konstrukcja ma wydłużyć jego żywotność do 70 000 godzin. Oprócz tego ZM1000-EBT II oferuje funkcję Inteligentnego sterowanie wentylatorem, która pozwala na pracę w trybie cichym przy obciążeniu sięgającym nawet 800 W.



Zasilacz Zalman WATTTERA ZM1000-EBTII znajduje się już w ofercie wielu rodzimych sklepów z elektroniką. Jego cena przekracza 700 PLN. Urządzenie zostało objęte 7-letnią gwarancją producenta.





Dane techniczne:

• wymiary: 160 x 150 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: średnica 135 mm, podwójne łożysko kulowe

• PFC: aktywne

• sprawność: do 91% przy typowym użytkowaniu

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1 + 6-pin sense

- EPS: 4+4 pin x2

- PCI-E: 6 x 6+2 pin

- SATA: x8

- IDE: x3

• Typ okablowania: modularne





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia