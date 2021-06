HAMA - Zewnętrzna kamera WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza kamera zewnętrzna WiFi od marki Hama może stanowić skuteczny straszak na potencjalnych włamywaczy lub wandali szczególnie ze względu na kilka cech – nagrywanie w ostrej jak żyleta rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli), podgląd w czasie rzeczywistym, czujniki dźwięku i ruchu oraz noktowizor na podczerwień. Doskonale sprawdzi się też przy nadzorowaniu dzieci czy domowych zwierząt. Nie umkną żadna chwila ani charakterystyczny detal, nawet w nocy. Kamera ma wymiary 13,2 x 8 x 8 cm. Konfiguracja przebiega błyskawicznie we własnej sieci WiFi, bez huba. Dysponuje klasą wodoszczelności IP 65, czyli jest zabezpieczona przed pyłem i deszczem. Dlatego bez problemu może być mocowana na fasadach budynków, a obraca się w zakresie 110 stopni. Podłącza się ją do prądu za pomocą dołączonego zasilacza.







W połączeniu z aplikacją Hama Smart Home za pomocą tego sprzętu dostajemy możliwość kontrolowania swojej posiadłości, ogrodu czy drzwi wejściowych na smartfonie, bez ruszania się z leżaka, kanapy czy łóżka. Co więcej, współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa, Google Assistant, Amazon Echo Show i Google Nest Hub, iOS oraz Android. Dzięki prostym komendom głosowym można więc łatwo wyświetlać obraz na żywo na każdym urządzeniu z ekranem. Kamerę da się również podłączyć do wszystkich produktów smart home innych producentów kompatybilnych z Alexa i Google Assistant, rozbudowując scenariusze alarmowe.



Jeśli opisywane urządzenie monitorujące wykryje ruch, może zostać wysłane powiadomienia push lub automatycznie rozpocząć się nagrywanie. Nie brak w nim wejścia na kartę microSD i microSDHC (obsługa pojemności do 128 GB), co pozwala na archiwizowanie ujęć o wysokiej jakości.



Kamera obsługuje wykrywanie dźwięku z dwustopniową regulacją czułości (wysoka lub niska). Gdy wychwyci jakiś odgłos, kamera WLAN wysyła powiadomienie do smartfona. Warto też wspomnieć o dwukierunkowym dźwięku. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację za pośrednictwem kamery, np. z listonoszem lub kurierem, nawet gdy nikogo nie ma w domu.



Praktyczną funkcjonalnością w czasie urlopu jest możliwość obsługiwania profili wielu użytkowników w tym samym czasie. Za opłatą mamy też do wyboru dodatkowe zabezpieczenie w postaci opcjonalnego zapisu nagrania w chmurze. Dane są przechowywane tylko na niemieckich serwerach.



W ofercie znalazły się dwie wersje kolorystyczne – czarno-srebrna i biała. Sugerowana cena detaliczna kamery zewnętrznej WiFi wynosi 270 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama