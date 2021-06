League of Legends - Nadchodzi Droga do Legendy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 20 czerwca o 18:00 na kanale Pawlik Pictures rozpocznie się Droga do Legendy, pierwsza w historii League of Legends sesja RPG transmitowana na żywo. Na kanale Twitch oraz YouTube wspólną przygodę w Runeterze rozpoczną Bartosz Pawlik, Veggie, Namu, Zatural i Kolega Ignacy. Drużyna czterech bohaterów rozpocznie swoje epickie podróże w Instytucie Wojny, organizacji której celem jest strzeżenie porządku w Runeterze. Na misje graczy wpływ będą mieli Przywoływacze, czyli widzowie transmisji, którzy za pomocą czatu będą głosować nad przebiegiem sesji, trwających od 4 do 5 godzin. W rozgrywce pojawiać się będą również specjalni goście, co dla wielu może być dodatkową zachętą do śledzenie kolejnych odcinków.







Uczestnicy

Mistrz Gry, Bartosz Pawlik, jedna z najbardziej wpływowych postaci polskiego esportu, a jednocześnie doświadczony twórca przygód i autorskich modyfikacji systemów RPG. W swojej karierze tworzył i prowadził kampanie w wielu systemach, między innymi: Dungeons and Dragons 3.x oraz 5e, Wampir: Maskarada, Neuroshima oraz Blades in the Dark, zatem nieobce są mu mroczne miejskie zaułki, klasyczne wyprawy fantasy i post-apokaliptyczne zrujnowane światy.



Po drugiej stronie stołu zasiądą:

• Fryderyk „Veggie” Kozioł – obecny Head of Esports Iluminar Gaming oraz legenda polskiej sceny League of Legends, którego postać będzie ciężko opancerzonym błaznem Yordlem, zawsze gotowym by wybrnąć z trudnej sytuacji w niekonwencjonalny sposób.

• Adrian "Zetural" Dziadkowiec, czyli trener najnowszego teamu Ultraligi – PDW, związany wcześniej z drużyną 7more7 Pompa Team, w Runeterze przybierze postać opętanego szałem dzikiego wojownika z lodowych gór Frejlordu, którego wielki miecz utoruje drogę dla drużyny, gdy inne środki zawiodą.

• Karolina „Namu” Górczana, cosplayerka i prowadząca programu „Po Lekcjach”, znana dobrze widzom Polsat Games, wcieli się w postać pochodzącą z rasy Vastajów – reprezentowanych w League of Legends przez Xayah, Rakana i Ahri, która za pomocą łuku i broni palnej zapewni drużynie odpowiednią siłę ognia.

• Ignacy "Kolega Ignacy" Łukowski, YouTuber znany między innymi z kanału Mniej Więcej, który w tej rozgrywce wcieli się w hexdruida z Piltover – steampunkowego inżyniera potrafiącego przybierać postać zwierząt, dzięki połączeniu magii i nauki.



Przebieg i fabuła

Kampania osadzona będzie w bogatym lore Runeterry, stanowi więc dobrą okazję do lepszego poznania świata League of Legends. Transmisja zainteresuje również RPG-owych wyjadaczy, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji skorzystać z możliwości oferowanych przez ten oryginalny świat gry.



Bohaterowie wyruszą w podróż do Bilgewater – portu pełnego barwnych postaci, tajemniczych morskich potworów i przygód, które czekają na każdego, kto odważy się wyruszyć w podróż po zdegenerowanych ulicach miasta. W tym miejscu można szybko zbić fortunę lub na zawsze pożegnać się z marzeniami o lepszym życiu, dlatego od zawsze to miejsce przyciąga renegatów, takich jak znane z League of Legends postacie: Gangplank, Miss Fortune, Graves czy Twisted Fate.



Najnowsze odcinki Drogi do Legendy dostępne od 20 czerwca na Twitch oraz YouTube.



















Źródło: Info Prasowe / Riot Games