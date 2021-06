Creative Sound Blaster X4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cretive Technology wprowadza na rynek, nową wersję zewnętrznej karty dźwiękowej na USB, Sound Blaster X4. Jest to zmodernizowany następca, bardzo dobrze przyjętego przez użytkowników, DACa Sound Blaster X3. Przy projektowaniu Sound Blaster X4 producent skupił się na dodaniu nowych funkcji, zaimplementowaniu dodatkowych technologii, polepszeniu jakości odtwarzanego dźwięku i zaoferowaniu użytkownikowi nowego oprogramowania. Patrząc na samo urządzenie, widzimy że przeszło minimalne zabiegi wizualne.







Przestrzenny dźwięk w czterech postaciach

Sound Blaster X4 może obsłużyć fizyczny zestaw głośnikowy w trybie 7.1 a także dostarczyć wirtualny dźwięk przestrzenny na trzy sposoby, poprzez:

1. Technologię Super X-Fi, która potrafi odtworzyć wrażenia odsłuchowe systemu wielogłośnikowego w słuchawkach,

2. Technologię przetwarzania dźwięku przestrzennego Sound Blaster Surround Virtualization wykorzystującą algorytmy, optymalizując informacje przestrzenne przychodzącego dźwięku,

3. Technologię kodowania Dolby Digital Live dla użytkowników systemu Windows za pośrednictwem połączenia optycznego.



Automatyczne wyciszanie mikrofonu i dwukierunkowe tłumienie szumów z SMARTCOMMS i CRYSTALVOICE

Zestaw inteligentnych funkcji komunikacyjnych SmartComms, charakteryzuje się uproszczonym sposobem odbierania połączeń online na platformie Windows 10. Należą do niej funkcje VoiceDetect i NoiseClean. Technologia VoiceDetect odpowiada za automatyczne wzbudzanie lub wyciszanie mikrofonu w momencie pojawienia się ludzkiego głosu. NoiseClean to technologia dwukierunkowego tłumienia statycznych szumów, która działa zarówno po stronie odbiorcy jak i nadawcy. Do powyższego zestawu dodano technologię CrystalVoice, która jest odpowiedzialna za poprawę jakości głosu, zapewniając wyraźne nagrania i czystą komunikację.



Jedno urządzenie dla wielu zastosowań

Najnowsze dzieło Creative Technology zostaje wyposażone w dodatkowy port optyczny/liniowy. Użytkownicy mają teraz bardziej wszechstronny zakres opcji podłączania Sound Blaster X4 do wielu innych urządzeń audio. Karta dźwiękowa obsłuży urządzenia audio, poczynając od zewnętrznych mikrofonów i zestawów słuchawkowych, po komputery PC, Mac, PS4, PS5, Nintendo Switch, a nawet wielokanałowe systemy głośnikowe.



Jakość dźwięku dla każdego rodzaju słuchawek

Karta dźwiękowa posiada wzmacniacz słuchawkowy, który jest w stanie wysterować zestaw słuchawkowy klasy studyjnej do 600 Ω z klarownością dźwięku na poziomie 114 dB i jego odtwarzaniem w rozdzielczości 24-bit/192 kHz.



Bezproblemowe sterowanie

Sound Blaster X4 oferuje swoim użytkownikom wygodne i bezproblemowe sterowanie za pomocą definiowanych przycisków i eleganckiego podświetlanego pokrętła. X4 zostało wyposażone w dedykowane przyciski balansu dźwięku, trybu Super X-Fi, wyboru trybu dźwięku dla głośników (wyjście liniowe) i słuchawek, aby ułatwić przełączanie między tymi urządzeniami.



Użytkownicy mogą również łatwo kontrolować poziomy głośności pomiędzy dwoma źródłami dźwięku dla platform PC, Mac, PS5 lub PS4. Po zakończeniu konfiguracji użytkownicy mogą po prostu dostosować balans głośności za pomocą pokrętła regulacji głośności, obracając pokrętło od lewej do prawej i odwrotnie. Opisywana funkcja przyda się użytkownikom podczas połączeń konferencyjnych podczas słuchania muzyki, podcastów lub podczas komunikowania się w grze z kolegami z drużyny.



Dedykowane oprogramowanie SmartComms Kit

Karta dźwiękowa dostaje autorskie oprogramowanie SmartComms Kit, w którym znajdziemy takie funkcje jak Acoustic Engine, CrystalVoice, Dialog Plus, konfigurowalne tryby korektora Music, Movies i Footsteps Enhancer i wiele innych ciekawych opcji. Każdy element ustawień audio możesz edytować lub całkowicie je wyłączyć je za pomocą aplikacji Creative. Korzystaj z aplikacji na komputerach, aby uzyskać pełen zakres regulacji dźwięku w Sound Blaster X4 lub dokonaj szybkich zmian ustawień korektora z telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth Low Energy (BLE).



Ceny i dostępność

Sound Blaster X4 kosztuje 659 PLN i jest dostępny na stronie Creative.com.





























Źródło: Info Prasowe / Creative