HAMA - etui ochronne Hama Fold i Fold Clear do iPada Air 12.9-cala

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W portfolio marki HAMA znalazły się dwa modele etui ochronnego do iPad’ów Air o przekątnej 12.9 cala. Z ich najważniejszych atutów wymienić trzeba automatyczne włączanie i wyłączanie. Wbudowany silny magnes włącza tablet przy otwieraniu pokrywy i wyłącza przy jej zamykaniu. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wygodnej podpórki do ustawiania urządzenia w dwóch pozycjach – leżącej pod lekkim kątem i stojącej. Etui różnią się tyłem - wersja Fold jest nieprzezroczysta, zaś wariant Fold Clear charakteryzuje się oczywiście przezroczystymi „pleckami”, dlatego wzór na obudowie tabletu pozostaje widoczny. Kolor obu pokrowców jest czarny, co dodaje im elementu elegancji.







Warto też zaznaczyć, że otwory umożliwiają wygodny dostęp do wszystkich złączy i elementów obsługi iPada. Za niezawodną ochronę odpowiada solidny materiał wierzchni - trwały i lekki. Waga obu pokrowców wynosi 295 g.



Etui Hama Fold i Fold Clear do iPada Air z ekranem o przekątnej 12.9-cala kosztują 149 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA