HAMA - mini ładowarki o mocy 20 i 30W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oferta marki HAMA rozszerzyła się o dwie kompaktowe ładowarki do urządzeń mobilnych, każda wyposażona w dwa porty: USB-A oraz USB-C. Dzięki zastosowaniu technologii Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery, ładowanie odbywa się szybko, bezpiecznie i efektywnie. Obie ładowarki mają prostokątny kształt, minimalistyczną formę i zostały utrzymane w białej kolorystyce, a ich wymiary wynoszą 3.4 x 2.9 x 3.5 cm. Każda z nich posiada dwa złącza: pomarańczowe USB-A (obsługujące moc 18 W) i zielone, dwustronne USB-C (obsługuje moc maksymalną poszczególnej ładowarki), co minimalizuje ryzyko pomyłki portów i ich siłowego wyłamania. Dwa gniazda umożliwiają zasilanie energią dwóch urządzeń naraz.







Ładowarki wykorzystują technologie, które przyspieszają i ułatwiają proces ładowania smartfonów, tabletów, słuchawek lub głośników Bluetooth, kontrolerów do gier czy czytników E-booków - Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery (PD). Qualcomm Quick Charge 3.0 pozwala na ładowanie nawet czterokrotnie szybsze niż tradycyjne metody, natomiast Power Delivery umożliwia ładowanie do pięciu razy szybciej. Zaawansowany procesor IC automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie i tak dobiera odpowiednie napięcie, żeby zagwarantować wyjątkowo szybkie ładowanie (Turbo Fast Charge). W dodatku zabezpiecza ładowarkę, podłączone urządzenie oraz użytkownika przed ryzykiem nadmiernego naładowania, przepięć i zwarć, chroniąc tym samym żywotność akumulatora urządzenia.



Efekt? Tak oto jesteśmy w stanie naładować nasz smartfon do stanu 60 proc. baterii w zaledwie 30 minut. Dodatkowo, wąska wtyczka każdej z ładowarek umożliwia podłączenie ich bez blokowania sąsiednich gniazd.



Katalogowe ceny wynoszą: 69.90 PLN w przypadku ładowarki Hama mini o mocy 20 W i 89.90 PLN za jej odpowiednik o mocy 30 W.



































źródło: Info Prasowe - HAMA