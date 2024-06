Mozos TAM8 - nowy mikrofon dynamiczny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mozos TAM8, stworzony we współpracy ze znanym producentem mikrofonów Fifine, to idealny zestaw dla każdego, kto poszukuje najwyższej jakości dźwięku. Dynamiczny mikrofon Mozos AM8 by Fifine w połączeniu z ramieniem w jakości premium tworzą doskonały duet, eliminując potrzebę poszukiwania dodatkowych akcesoriów. Dynamiczna konstrukcja Mozos AM8 zapewnia radiową jakość dźwięku nawet w trudnych warunkach akustycznych. Jest to idealne rozwiązanie dla graczy, podcasterów, osób pracujących online oraz w studiach nagraniowych. Jego charakterystyka pozwala na uzyskanie czystego i profesjonalnego brzmienia w każdej sytuacji.







Ergonomiczne i estetyczne stanowisko pracy

Zestaw mikrofonowy Mozos TAM8 by Fifine to nie tylko znakomita jakość dźwięku, ale także atrakcyjne wizualnie akcesorium. Wbudowany system aranżacji okablowania zapewnia czysty i minimalistyczny wygląd, a sam statyw umożliwia wiele opcji regulacji, maksymalizując przestrzeń roboczą na biurku. Dzięki eleganckiemu designowi, zestaw doskonale komponuje się z nowoczesnym wyposażeniem.



Aż 10 trybów podświetlenia

Mozos AM8 wyróżnia się nowoczesnym designem i dynamicznym oświetleniem RGB LED. Oferuje on aż 10 trybów dynamicznego podświetlenia, które tworzą niesamowite efekty wizualne. Dodatkowo, użytkownicy mogą wybierać spośród 8 trybów statycznych z pojedynczym podświetleniem. Regulacja jest prosta i intuicyjna, co pozwala na łatwe dostosowanie wyglądu mikrofonu do własnych preferencji.



Elastyczność podłączenia: XLR i USB

Mikrofon Mozos AM8 oferuje możliwość podłączenia za pomocą interfejsu XLR oraz USB. Użytkownicy mogą wybrać, czy chcą korzystać z bardziej rozbudowanych ustawień dzięki zewnętrznym interfejsom, czy też preferują szybkie i proste połączenie USB. Mikrofon posiada również podświetlenie RGB, co dodaje mu nowoczesnego wyglądu.



Odsłuch w czasie rzeczywistym

Mozos AM8 wyposażony jest w złącze audio jack 3.5mm, umożliwiające odsłuch w czasie rzeczywistym. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują bieżącej kontroli nad jakością nagrywanego dźwięku.



Cena: 399 PLN.





























źródło: Info Prasowe - Mozos