Garmin Edge 1050 - najnowszy komputer rowerowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Edge 1050 to najnowszy komputer rowerowy w ofercie marki Garmin, który wyposażono w doskonałej jakości kolorowy wyświetlacz i najwięcej inteligentnych funkcji. Ekran dotykowy z nieprzeciętną rozdzielczością zapewnia jeszcze lepszą nawigację, monitorowanie wydajności, świadomość sytuacyjną i dostęp do funkcji smart – przy zachowaniu imponującego czasu pracy baterii do 20 godzin podczas intensywnego użytkowania i do 60 godzin w trybie oszczędzania baterii. Wśród funkcji wspierających społeczność rowerową znajdują się m.in. możliwość zgłaszania i otrzymywania ostrzeżeń o zagrożeniach na drodze, wysyłanie wiadomości oraz tabele liderów na podjazdach podczas jazdy grupowej. Nowe udogodnienia, takie jak tworzenie tras w bezpośrednio na urządzeniu, Garmin Pay, wbudowany głośnik i wiele innych uczynią każdą jazdę jeszcze lepszą.







Przygotuj się na następną jazdę

Wyposażony w pełen pakiet zaawansowanych funkcji treningowych, Edge 1050 jest gotowy, aby pomóc rowerzystom pokonać każdą trasę4. Darmowe plany treningowe Garmin – na przykład adaptacyjne plany treningowe - oferują spersonalizowane, dostosowane do profilu trasy zawodów i stanu regeneracji jednostki treningowe. Dodatkowo, urządzenie zapewnia też codzienne sugestie treningowe, które tworzone są na bazie aktualnego obciążenia treningowego o VO2 max.



Informacje z Firstbeat Analytics, takie jak VO2 max, status treningu czy aklimatyzacja termiczna i wysokościowa, pomagają ocenić wydajność i zobaczyć, jak ich ciało reaguje na bodźce treningowe. Ocena mocnych stron kolarskich i wymagań kursu pozwala porównać swoje umiejętności z wymaganiami konkretnej trasy, co ułatwia ukierunkowanie skupienie się na właściwych obszarach treningu.



Przed wyruszeniem w drogę pomocna będzie funkcja wyznaczania trasy Trendline, która tworzona jest w oparciu o popularność wśród innych rowerzystów korzystających z produktów Garmin. Fabrycznie zainstalowane mapy rowerowe Garmin Cycle Maps zawierają dane tras rowerów górskich Trailforks z całego świata. Dzięki możliwościom dodania pinezki można wygodnie udostępnić punkt POI ("pin") z Apple Maps i automatycznie włączyć nawigację do tej lokalizacji.



W drodze po najlepsze wyniki

Edge 1050 ma także zaawansowane funkcje monitorowania wydolności, które pomagają rowerzystom jeździć mądrzej. Informacje o poziomie staminy w czasie rzeczywistym pomocne są w lepszym rozłożeniu sił i ocenie możliwości utrzymania aktualnego tempa. Funkcja przewodnika mocy została rozbudowana o dane dotyczące wiatru i aktualną wytrzymałość użytkownika, aby jeszcze dokładniej prezentować cele zakresu mocy. Znana wielu kolarzom funkcja ClimbPro daje podgląd na profil wzniesienia i informacje o nachyleniu każdego podjazdu, a Climb Explore prezentuje wszystkie podjazdy na trasie – na urządzeniu lub w Garmin Connect. Zaawansowane dane dynamiki jazdy ułatwiają ocenę wydolności, a wskaźniki dla MTB, takie jak liczba skoków, długość skoku, Grit i Flow, pomagają ocenić poziom każdego epickiego przejazdu.



Pozostań w kontakcie

Funkcje bezpieczeństwa w Edge 1050, takie jak LiveTrack, wykrywanie incydentów oraz kompatybilność z linią radarów rowerowych i inteligentnego oświetlenia Varia, a także komunikatorami satelitarnymi inReach oferują dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i zwiększoną świadomość sytuacyjną. Aby korzystać z funkcjonalności treningowej Edge 1050 przez cały rok, można go łatwo sparować z inteligentnymi trenażerami Tacx. Aplikacja na telefon Connect IQ zawiera dodatkowe pola danych, aplikacje i widżety, które umożliwiają spersonalizowanie swojego urządzenia.



Edge 1050 jest dostępny będzie w sugerowanej cenie detalicznej 699.99 Euro.





Co nowego jeszcze?

- Odświeżony design: obudowa z charakterystycznymi kątami, dyskretne metalowe przyciski oraz wymienny element montażowy wraz z 3.5-calowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z nasyconymi kolorami i wysoką rozdzielczością.

- Płatności zbliżeniowe Garmin Pay, które umożliwią wygodne płatności za przekąski i napoje podczas krótkich postojów

- Wbudowany głośnik: od teraz wskazówki nawigacyjne i treningowe mogą być także emitowane w formie dźwiękowej. Dodatkowo, opcja dzwonka umożliwia ostrzeżenie innych rowerzystów i pieszych

- Tworzenie trasy bezpośrednio na urządzeniu: responsywny ekran dotykowy ułatwia kreowanie tras oraz łatwe przełączanie nakładek i typów map.

- Nawierzchnia: na kolorowo zostały zaznaczone segmenty tras o różnych nawierzchniach, a nawigacja dodatkowo wyświetla ostrzeżenia o zbliżających się nieutwardzonych odcinkach

- Trasa dostosowana do typu jazdy: funkcja planowania trasy odpowiedniej dla danego typu aktywności rowerowej – górskiej, gravelowej lub szosowej.

- Menedżer Map Wi-Fi: możliwość dodawania, wymiany lub aktualizacji map bezpośrednio na komputerze rowerowym połączonym z Wi-Fi.

































źródło: Info Prasowe - Garmin