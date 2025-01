HAMA - przydatne akcesoria do nowego Samsunga Galaxy S25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Premiera najnowszego smartfona od koreańskiego giganta tuż przed nami. Natomiast marka Hama, znana z szerokiego wyboru produktów GSM, nie śpi i przygotowała już szkło ochronne oraz futerał, specjalnie z myślą o wszystkich wariantach modelu Galaxy S25. W portoflio firmy znajdziemy też przydatną superszybką ładowarkę mini Gan o mocy 45 W z trzema portami USB i jej jeszcze mniejszy odpowiednik o identycznej mocy. Idealnie uzupełnią komplet sprzętów. Najnowszy flagowiec ze swoimi wszelkimi innowacjami budzi uzasadnione ogromne emocje w świecie technologii. Dlatego warto postawić na sprawdzone rozwiązania, które pozwolą w pełni cieszyć się potencjałem najnowszego, tak wyczekiwanego telefonu Samsunga. Oto cztery propozycje gadżetów, które odpowiednio podkręcą wszelkie wrażenia przy cieszeniu się z szerokiego spektrum możliwości Galaxy S25.







1) Szkło ochronne Extreme Protect z ramką montażową, modele Galaxy S25, 25 + i Ultra

Ekran to serce każdego smartfona. Aby zapewnić maksymalną ochronę ekranu przed zarysowaniami i uderzeniami, Hama oferuje szkło ochronne Extreme Protect. Dzięki ramce montażowej instalacja szkła jest niezwykle prosta i precyzyjna, eliminując irytujący problem pęcherzyków powietrza. Szkło, powstałe frezowaną metodą CNC, charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia oraz perfekcyjną przejrzystością (materiał ultra-clear HD). W efekcie nic nie będzie przeszkadzać w cieszeniu się jakością ekranu AMOLED. W dodatku specjalna powłoka zapobiega przed nadmiernym „palcowaniem” powierzchni szybki.



2) Futerał Extreme Protect, modele Galaxy S25, 25 + i Ultra, czarny

Stylowy i funkcjonalny futerał stanowi niezbędnik dla każdego posiadacza smartfona klasy premium. Model Extreme Protect łączy w sobie nowoczesny design z doskonałą ochroną. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, omawiany pokrowiec zapewnia ochronę przed mechanicznymi uszkodzeniami, kurzem i zarysowaniami. Precyzyjne wycięcia na porty oraz przyciski sprawiają, że korzystanie z telefonu jest wygodne i intuicyjne. To jednak nie wszystko, bo klasyczny czarny kolor nadaje elegancji i świetnie współgra z minimalistycznym designem Galaxy S25.



3) Ładowarka mini GaN 45 W PD/QC (1X USB-C, 2X USB-A)

W energochłonnym świecie, pełnym technologicznych wyzwań, szybkie ładowanie to podstawa. Hama o tym wie, dlatego ma w zanadrzu m.in. kompaktową ładowarkę sieciową mini GaN o mocy 45 W. Zamiast tradycyjnego krzemu jest oparta o azotek galu. Dysponuje portem USB-C, a także podwójnym USB-A. Taka kombinacja gwarantuje maksymalną wydajność w uzupełnianiu energii przy minimalnych rozmiarach urządzenia. I to praktycznie przy braku efektu nagrzewania. Dzięki technologiom PD (Power Delivery) i QC (Quick Charge), ta mała kostka pozwala na superszybkie naładowanie Galaxy S25. Co więcej, dwa dodatkowe porty USB-A umożliwiają w tym samym czasie ładowanie innych urządzeń.



4) Ładowarka Supermini GaN PD/QC 45 W

Przedstawiamy kolejną propozycję dla wymagających użytkowników, czyli potencjalnych szczęśliwych posiadaczy topowego smartfona od Samsunga. Ładowarka Hama Supermini także należy do rodziny GaN. Ze względu na obecność pojedynczego gniazda USB-C jest jeszcze bardziej kompaktowa, ale wciąż oferuje imponującą moc 45 W. Podłączona do listy zasilającej, nie ma szans blokować sąsiedniego gniazda! Zgodność z protokołami Power Delivery i Quick Charge to jej następne atuty. Tak jak w powyższym przykładzie, również tutaj nie mogło zabraknąć zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem i przeciążeniem.



































źródło: Info Prasowe - HAMA