HAMA - stacja ładująca Qualcomm Quick Charge

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

W ofercie marki pojawiła się ładowarka sieciowa o mocy 65 W, zaopatrzona w dwa gniazda USB-A i dwa USB-C. Wyposażono ją w najnowsze technologie Qualcomm Quick Charge 3.0 i Power Delivery, znacznie przyspieszające proces zasilania i umożliwiające ładowanie sprzętu różnego rodzaju. Urządzeń wymagających ładowania przybywa nam w codziennym życiu prywatnym i zawodowym wprost lawinowo, stąd łatwo się w tym gąszczu elektroniki pogubić. Dlatego niemiecki producent HAMA wprowadził do swojego wachlarza produktów stację ładującą z aż czterema wejściami USB – dwoma typu A i dwoma obustronnymi typu C. Teraz dzięki takiemu rozwiązaniu można ładować kilka urządzeń naraz.







Ładowarka sieciowa od firmy HAMA o maksymalnej mocy 65 W została wyposażona w dwie technologie szybkiego ładowania, będące koniecznością jeśli potrzebujemy szybkiego i sprawnego zasilania energią – Qualcomm Quick Charge w wersji 3.0 i Power Delivery. Pierwsza z nich pozwala nawet na czterokrotnie szybsze ładowanie podłączonego urządzenia w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, zaś „przypisana” do złącza USB-C Power Delivery gwarantuje możliwie najszybsze i zarazem w pełni bezpieczne ładowanie dzięki indywidualnemu dopasowaniu natężenia i napięcia prądu.



Ładowarka sieciowa automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenie i dopasowuje się do jego potrzeb. Efektem jest oszczędna eksploatacja baterii np. podłączonego smartfona i wydłużenie jej żywotności.



Co więcej, w urządzeniu zastosowano zabezpieczenia przed nadmiernym naładowaniem, przepięciem oraz zwarciem. Nie dopuszczą one do uszkodzenia akumulatora, mogącego skutkować nawet jego wybuchem.



Warto też zwrócić uwagę na przyłącze sieciowe na poziomie 100-240 V, odpowiednie do użytku na całym świecie – w połączeniu z krajowym adapterem. Docelowy kraj podróży nie ma więc znaczenia.



Długość kabla stacji ładującej wynosi 1.2 m. Sprzedawana jest w komplecie z praktyczną podstawką. Cenę detaliczną tej nowości ustalono na poziomie 149 PLN.





















