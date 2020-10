Genesis Krypton 550 - kolejna lekka mysz dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Krypton 550, to mysz dla graczy, której jedną z zalet ma być rozbudowana funkcjonalność. Przy pomocy dołączonego oprogramowania można zmieniać funkcje każdego z siedmiu przycisków, tworzyć makra i zapisywać ustawienia we wbudowanej pamięci. Za odwzorowanie ruchu odpowiada tu sensor PixArt PMW 3325. Według deklaracji producenta, radzi sobie on z przyspieszeniami do 20 G i pozwala na śledzenie z szybkością do 100 cali na sekundę. Samą rozdzielczość czujnika można regulować w zakresie od 200 do 8000 DPI. W połączeniu z ważącą 70 gramów, ażurową konstrukcją, Genesis Krypton 550 może okazać się ciekawą propozycją dla fanów FPS-ów oczekujących szybkości i precyzji.







Nie zapomniano też o trwałości i możliwości personalizacji. Producent postawił na przełączniki Huano, które mają wytrzymać do 20 milionów kliknięć, a rolka, wnętrze i dolna krawędź obudowy oferują podświetlenie RGB LED.



Użytkownik może wybierać spośród 16 milionów barw, dostępny jest także efekt PRISMO. Mysz Genesis Krypton 550 łączy się z komputerem za pomocą kabla USB o długości 1,8 metra. Ma on tekstylny oplot, który powinien pozytywnie przełożyć się na jego wytrzymałość. Rynkowy debiut urządzenia powinien się odbyć w drugiej połowie października. Za mysz Genesis Krypton 550 producent życzy sobie około 119 PLN. Gryzoń dostępny będzie w wersjach białej i czarnej.





Dane techniczne:

• typ myszy: przewodowa

• dostępne kolory: czarny, biały

• wymiary: 128 x 68 x 42 mm

• waga: 70 gramów

• sensor: PixArt PMW3325

• rozdzielczość sensora: 200 - 7200 DPI

• maks. szybkość śledzenia: do 100 cali na sekundę

• maks. przyspieszenie: do 20 G

• częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• wbudowana pamięć: tak

• liczba przycisków: 7

• oprogramowanie: tak, z możliwością nagrywania makr

• podświetlenie: tak, RGB LED z efektem PRISMO

• przewód: 1.8 m USB

• kompatybilność: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia