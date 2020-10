BenQ - domowe projektory 4K HDR smart z Android TV

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma BenQ ogłasza wprowadzenie na polski rynek dwóch modeli bezprzewodowych domowych projektorów 4K UHD z certyfikowanym przez Google systemem AndroidTV. Daje to łatwy i szybki, bezprzewodowy dostęp do filmów, seriali TV, koncertów, sportu i innych treści zgromadzonych w sklepie Google Play, bezpośrednio z projektora. Nowe modele to W2700i przeznaczony dla miłośników najwyższej jakości filmów oglądanych w mroku domowego kina i TK850i zaprojektowany dla miłośników sportu i wszelkiej domowej rozrywki w dobrze oświetlonym salonie. Zastosowane w obydwu projektorach rozwiązania CinematicColor, CinemaMaster Video+, Motion Enhancer (MEMC) i CinemaMaster Audio+2 oraz wbudowane głośniki komorowe 2x5W zapewniają najwyższej jakości wrażenia wideo i audio.







W2700i – kino domowe

BenQ W2700i ma rozdzielczość 4K (3840 x 2160), jasność 2000 ANSI lumenów i dynamiczny kontrast 30000:1. Wyposażony jest całkowicie szklany, 10. soczewkowy obiektyw zaprojektowany do rozdzielczości 4K. Wykorzystanie rozwiązania własnego BenQ CinematicColor pozwala spełniać najwyższe wymogi branży filmowej w zakresie wierności odwzorowania barw. Dzięki 95% pokryciu palety DCI-P3 i 100% pokryciu przestrzeni barw Rec. 709 oraz doskonałemu wskaźnikowi Delta E≤3, W2700i wiernie odwzorowuje to, co zamierzali twórcy filmu. Każdy egzemplarz projektora jest indywidualnie kalibrowany w fabryce, a użytkownik otrzymuje wydrukowany raport z tej kalibracji.



TK850i – rodzinna rozrywka w salonie

BenQ TK850i ma rozdzielczość 4K (3840 x 2160), jasność 3000 ANSI lumenów i dynamiczny kontrast 30000:1. Zaprojektowano go z myślą o wspólnej, rodzinnej rozrywce w domowym salonie. Duża jasność zapewnia dobrze nasycony obraz nawet w jasnym pokoju. Fabryczne tryby ustawień umożliwiają szybką zmianę parametrów wyświetlanych obrazów i dostosowanie ich do oświetlenia otoczenia oraz wyświetlanych treści. Zdefiniowane sportowe tryby ustawień obrazu pozwalają uzyskać zarówno doskonały obraz soczystej murawy stadionu jak i poczuć atmosferę i ciepło drewnianego parkietu w hali.



Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu projektorów BenQ opracował technologię HDR-PRO usprawniającą wyświetlanie obrazów o dużej dynamice jasności, przygotowanych zgodnie ze standardem HDR10 i HLG (Hybrid Log-Gamma). Elementami HDR-PRO są: precyzyjne mapowanie kolorów i ich odcieni (Color & Tone Mapping), dynamiczna przysłona (Dynamic Iris) oraz duża rozpiętość jasności obrazu pozwalające obserwować szczegóły w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach. HDR-PRO pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości optyczne projektora dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu.



Funkcje CinemaMaster Audio +2 pozwalają uzyskać doskonałą jakość dźwięku: delikatny i czysty wokal, głębokie basy. Fabrycznie zdefiniowane profile dźwiękowe: Cinema, Music i Game pozwalają poczuć się jak w kinie, na sali koncertowej czy arenie sportowej.



Obydwa projektory mają upłynniacz ruchu (MEMC), który dodatkowo eliminuje roztrzęsione odtwarzanie i rozmyte cienie zauważalne niekiedy np. w szybkich akcjach sportowych. Upłynniacz interpoluje i generuje dodatkowe klatki obrazu zapewniając płynne oglądanie filmów z prędkością 60 klatek na sekundę.



Obydwa projektory mają rozdzielczość 4K (3840x2160), obsługują HDR-PRO, mają głośniki komorowe 2x5W oraz m.in. 2 gniazda HDMI (2.0b/HDCP2.2), USB-A(z media reader).



Projektory będą dostępne w Polsce od końca października br. w sugerowanej przez producenta cenie detalicznej: 7599 PLN za model W2700i i 7599 PLN za TH850i. Gwarancja wynosi 36 miesięcy (12 miesięcy lub 2000h na lampę), ewentualne naprawy w trybie door-to-door.





























