HAMA - wielozadaniowy uchwyt z czterema ramionami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMA prezentuje uniwersalny uchwyt, wprost stworzony do streamingu, wideokonferencji i wszelkiej pracy ze sprzętem elektronicznym przy biurku. Gadżet, który z pewnością zainteresuje influencerów, graczy i wszelkich twórców internetowych, bazujących na nagrywaniu materiałów wideo. Tak samo jak każdego, kto spędza długie godziny przy komputerze - hobbystycznie lub zawodowo. Swoją premierę ma właśnie uchwyt, wyposażony w cztery długie i w pełni regulowane ramiona. Umożliwia on sprawne zainstalowanie różnych urządzeń, takich jak monitory komputerowe, smartfon, tablet, notebook, mikrofon, kamerka internetowa czy lampa pierścieniowa LED.







Wielofunkcyjność głównym atutem

Metalowy uchwyt utrzymany został w jednolitej czarnej kolorystyce. Nada się do zamocowania na biurku o blacie o grubości do 8 cm. Odpowiada za to prosty system ze śrubą i pokrętłem. W zestawie znajdziemy piankę do uchwytu zaciskowego, która chroni biurko przed zadrapaniami i śladami zużycia. Uchwyt dysponuje czterema różnej długości i konstrukcji ramionami, z których każde ma regulowaną długość, wysokość i kąt nachylenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo można je dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji. Zaopatrzono go także w podnośnik gazowy, która ułatwia ustawianie ramion, nawet przy dużym obciążeniu. Każdy użytkownik na pewno doceni możliwość bezstopniowej regulacji wysokości, obracania, przechylania, zdejmowania, a także ustawiania w orientacji pionowej lub poziomej.



Akcesorium zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów skręcanych zamiast klejonych, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie oraz stabilność całej konstrukcji. Nie zabrakło tu również osłony na kable, dzięki czemu nie musimy obawiać się o porządek i estetykę na biurku lub stole.



Nowe możliwości w jednej konstrukcji

Uchwyt dla influencera pozwala na zamocowanie następujących urządzeń w różnych konfiguracjach:

- dwa monitory - idealne do pracy z wieloma oknami, programami i aplikacjami lub do długich sesji w gry wideo na pełnym ekranie. Uchwyt jest kompatybilny ze standardem VESA 75 x 75, 100 x 100. Najpierw trzeba umieścić płytę VESA na monitorze, następnie zawiesić uchwyt monitora i gotowe. Na każdym z ramion można umieścić monitor o przekątnej ekranu od 13 cali (33 cm) do 32 cali (81 cm) i wadze do 8 kg

- laptop - można go ustawić na uchwycie zamiast na biurku. Zapewnia mu to wentylację i chłodzenie, nie wspominają o znacznie lepszym kącie widzenia oraz wygodzie

- tablet - posłuży jako drugi ekran do rysowania, pisania, pracy przy najprostszych aplikacjach czy przeglądania Internetu

- smartfon - wystarczy podłączyć go do uchwytu z wysuwanym szczękami, aby mieć łatwy wgląd do powiadomień z mediów społecznościowych, wiadomości czy połączeń. Inny pomysł to możliwość używania go jako pilota do sterowania innymi urządzeniami

- kamerka internetowa – warto zainstalować ją na uchwycie, aby uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku podczas prowadzenia wideokonferencji, streamingu czy nagrywania materiałów wideo. Ramię da się obracać i nachylać dzięki kulkowej główce statywu

- mikrofon – umieszczony na jednym z ramion, gwarantuje lepszą jakość dźwięku i eliminuje szumy podczas prowadzenia wideokonferencji, streamingu, sesji gamingowej online czy nagrywania filmów. Producent zadbał o obecność adaptera z gwintem 1/4"

- pierścień świetlny LED – specjalna lampa stworzy doskonałe doświetlenie zarówno do makijażu, treści modowych, gotowania czy majsterkowania. Dzięki głowicy kulowej (1/4") można nią dowolnie obracać



Tak oto otrzymujemy profesjonalną stację roboczą, dostosowaną ściśle do swoich potrzeb i celów. Uchwyt zapewnia komfort i ergonomię pracy, poprawiając jakość oraz efektywność naszych działań, dodatkowo oszczędzając miejsce na biurku.



Sugerowana cena uchwytu Hama z czterema ramionami wynosi 799 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - HAMA