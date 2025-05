Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasypianie w słuchawkach przy szumie morskich fal, śpiewu ptaków w lesie czy odgłosach burzy? Nie do pomyślenia, bo to niewygodne i uciska w uszy? Nie za słuchawkami HAMA Bluetooth Spirit Calm , wyjątkowo małymi i lekkimi (waga 40 g). Gwarantują 4 godziny nieprzerwanego odsłuchu, a dzięki etui ładującemu ten wynik windowany jest do 14 godzin. Słuchawki dysponują w dodatku złączem USB-C, wbudowanym mikrofonem i obsługą asystentów głosowych Siri oraz Google. Minimalizm – to hasło przyświecało inżynierom niemieckiego producenta Hama przy projektowaniu słuchawek Spirit Calm. Ich nazwa nie jest przypadkowa, bo powstały z myślą o komforcie, relaksie i możliwości słuchania ukochanych melodii nawet w łóżku w trakcie drzemki. To dzięki kompaktowym rozmiarom (średnica głośnika 6 mm) i niskiej wadze (40 g), a także dołączonym do zestawu silikonowym nakładkom do uszu (po dwie w trzech rozmiarach: S, M i L). Każdy łatwo dopasuje je do swoich potrzeb. W efekcie możemy zapomnieć o uciskaniu w uszy.







Komfortowe słuchawki do spania. Wyjątkowy projekt

Opisywane słuchawki douszne i etui o podłużnym kształcie utrzymano w eleganckiej, jasnej oraz kremowej kolorystyce. Funkcjami słuchawek (pauza/odtwarzanie/przewijanie do przodu/wstecz) można sterować dotykowo za pomocą przycisku Touch-Control, bez potrzeby sięgania po smartfon, tablet czy laptop. Za łączność z urządzeniem docelowym odpowiada technologia Bluetooth 5.3, co przekłada się na 10 metrów stabilnego zasięgu.



Umieszczony na etui wskaźnik LED ostrzega, gdy akumulator jest bliski wyczerpania. Od momentu pełnego naładowania słuchawki mogą pracować bez przerwy przez 4 godziny. Limit czasu w trybie czuwania wynosi 150 godzin. Pokrowiec ładujący umożliwia nawet dwuipółkrotne, pełne naładowanie słuchawek mobilnych poza domem. W praktyce oznacza to możliwość grania przez 14 godzin. Znajdziemy na nim złącze USB-C, służące do zasilania sprzętu energią za pośrednictwem dołączonego kabla. Cały proces ładowania słuchawek i etui zajmuje maksymalnie dwie godziny. Producent pomyślał też o trybie oszczędzania energii, gdyż po 5 minutach od wyjęcia słuchawek z pokrowca i braku połączenia z urządzeniem docelowym, automatycznie się one wyłączają.



Bezproblemowa obsługa

Warto zauważyć, że wbudowane mikrofony umożliwiają łatwe przełączanie między odtwarzaniem muzyki i odbieraniem połączeń telefonicznych. Dzięki obsłudze asystentów językowych Siri i Google w zasięgu użytkownika jest też wydawanie komend głosowych.



Katalogowa cena słuchawek Hama Spirit Calm wynosi 149.90 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA