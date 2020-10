HAMA GSM Grafity Pro - samochodowy uchwyt do telefonu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzięki uchwytowi HAMA GSM Grafity Pro, łatwo i wygodnie można przyczepić smartfon jedną ręką, bo sam jego ciężar powoduje automatyczny zacisk szczęk mocujących. Ten gumowany od wewnątrz uniwersalny uchwyt instaluje się do kratki wentylacyjnej, a pasuje do urządzeń o szerokości 5-9 cm. Model od niemieckiego producenta to rozwinięcie poprzedniej takiej propozycji o podobnej konstrukcji. Rozwiązuje częste problemy ze sprawnym i szybkim zamocowaniem telefonu w uchwycie podczas jazdy autem. Koniec z szamotaniną i nerwami podczas jednoczesnych manewrów kierownicą.







Sam uchwyt stabilnie instaluje się do kratki wentylacyjnej pojazdu. Takie rozwiązanie powoduje, że sprzęt nie zasłania szyby, a więc nie ogranicza widoczności na drodze i przyczynia się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie jazdy. Dostęp do telefonu jest też wyraźnie ułatwiony, nie wspominając o oszczędności przestrzeni w samochodzie.



Smartfon da się wygodnie i błyskawicznie zamocować przy użyciu tylko jednej ręki. Jego ciężar sprawia, że szczęki mocujące same się zaciskają i wszystko jest gotowe - nad niczym nie trzeba się zastanawiać. Warto wspomnieć, że dla ochrony obudowy smartfona uchwyt HAMA GSM Gravity Pro od wewnątrz jest wyłożony silikonowym i plastikowym materiałem. Jego powierzchnia nie ma szans się porysować. Dzięki kulowemu przegubowi można wyregulować kąt nachylenia w taki sposób, by ustawić telefon w najwygodniejszej pozycji. W efekcie obraz zawsze będzie czytelny i stabilny.



Warto podkreślić, że szczęki mocujące i frontalną stronę uchwytu wykonano z aluminium, dzięki czemu całość prezentuje się elegancko oraz stylowo. Urządzenie ma kompaktowe gabaryty i pasuje do telefonów o szerokości od 5 do 9 cm. Łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb.



Sugerowana cena detaliczna produktu wynosi 79.90 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / Hama