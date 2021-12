HAMA Supreme 10HD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ofercie producenta znalazły się power packi z diodami LED i kablem USB-C, przeznaczone dla najbardziej wymagających użytkowników, potrzebujących wielokrotnego naładowania urządzenia mobilnego. Pojemność modeli z tej serii wynosi 10000, 20000 lub 24000 mAh. To rozszerzenie portfolio segmentu powerbanków od niemieckiej firmy. Obudowa tej propozycji, utrzymana w stonowanej ciemnoszarej kolorystyce, została wykonana z miękkiego materiału, przyjemnego w dotyku i niewrażliwego na „upalcowanie”. Wymiary banku energii wynoszą 65 x 22 x 92 mm, zaś waga 200 g. Warto zaznaczyć, że ta lekkość jest zasługą innowacyjnych ogniw high-density litowo-polimerowych o wysokim poziomie gęstości. W efekcie power packi "Supreme” są o 20 proc. lżejsze i nawet do 40 proc. mniejsze w porównaniu ze swoimi odpowiednikami z klasycznymi ogniwami litowo-jonowymi.







Atestowane ogniwa pozostają gwarancją najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości. Zoptymalizowany proces ładowania (Power Delivery) polega na rozpoznaniu rodzaju podłączonego urządzenia i dopasowaniu się do jego wymagań. Skutkiem jest oszczędzanie akumulatora i wydłużenie czasu jego przydatności do użycia. Power pack jest też zarazem zabezpieczony przed przeciążeniem, głębokim rozładowaniem i zwarciem. Producent pomyślał również o wyświetlaczu w formie czterech diod LED, informującym o tym, ile energii pozostało w urządzeniu. Intuicyjnie dają o znać użytkownikowi, czy może korzystać nadal z odpowiednio 25, 50, 75 lub 100 proc. mocy.



Wygodne i szybkie łączenie możliwie jest za pomocą kabla z obustronnym wejściem USB-C, bez ryzyka wyłamania wtyku. W ramach serii banków energii Supreme 10HD dostępne są trzy nowe modele o pojemnościach 10000 mAh, 20000 mAh i 24000 mA. Każda z tych wersji pozwala na wielokrotne szybkie (Fast Charge) naładowanie urządzenia mobilnego „od zera” do pełnego stanu używalności. Możemy korzystać z dwóch wejść USB i tym samym ładować dwa urządzenia jednocześnie. Do zestawu dodawany jest kabel USB-A – USB-C.



Z powerbanku spokojnie można korzystać także na pokładzie samolotu. Podkreślmy też, że opisywane produkty dostały certyfikat niemieckiego, renomowanego związku inspekcji technicznej TÜV, który jest potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości przez niezależnych ekspertów.



Power packi Supreme 10HD kosztują odpowiednio: 79.90 PLN (pojemność 10000 mAh), 99 PLN (20000 mAh) i 109 PLN (24000 mAh). Producent zapewnia na sprzęt dwa lata gwarancji.



























Źródło: Info Prasowe / Hama