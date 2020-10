HAMA – kable ładujące, które podeprą smartfon podczas zasilania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Portfolio produktów producenta wzbogaciło się o trzy wytrzymałe kable ładujące Stand o splocie tkaninowym - wersje ze złączem USB-A i Lightning, z gniazdami USB A i C oraz dwoma wtyczkami typu USB-C. Podczas ładowania lub przesyłania danych telefon można wygodnie oprzeć o specjalnie zagiętą pod kątem 90° wtyczkę. Ten problem dotyczy nas wszystkich, kiedy chcemy jednocześnie naładować telefon i z niego korzystać, czyli np. oglądać film albo zdjęcia. Tak samo jak sytuacja, gdy np. na zagraconym stoliku nie mamy gdzie położyć zasilanego telefonu. Jeśli konstrukcja etui nie pozwala na jego oparcie, jedyne rozwiązanie to podeprzeć go o ścianę lub jakikolwiek przedmiot, spośród których te akurat znajdujące się pod ręką nie zawsze się nadadzą.







Firma HAMA przychodzi z rozwiązaniem, którym jest kabel ładujący do smartfona Stand z funkcją… podstawki. W trakcie ładowania lub przesyłania plików np. ze smartfona do komputera sposób zaprojektowania przewodu pozwala na oparcie urządzenia o specjalnie zagiętą pod kątem 90° wtyczkę.



Solidne wtyki są niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne. Wewnętrzne przewody kabla zostały wzmocnione i pokryte podwójną warstwą izolacyjną, by zapewnić jeszcze większą wytrzymałość. Co więcej, przewód został umieszczony w tkaninowym oplocie. W efekcie jest bardziej elastyczny i wytrzymały. Kolejną dobrą wiadomością jest też fakt, że się nie plącze. Dzięki takiemu oplotowi wygląda też ciekawiej i przyciąga uwagę, jest również wyjątkowo przyjemny w dotyku.



Kabel z serii Stand możemy wybierać spośród trzech różnych wersji: z gniazdami USB A i C oraz dwoma wtyczkami USB-C, a także wyposażoną w złącza USB-A i Lightning. Ten ostatni przewód może się pochwalić licencją Apple MFI (Made for iPhone/iPod/iPad). Stanowi to gwarancję spełnienia najwyższych norm jakościowych, które są wymagane i weryfikowane przez firmę Apple. Jest on w pełni kompatybilny z urządzeniami zaopatrzonymi w złącze Lightning, będące autorskim projektem amerykańskiego giganta.



Każda z wersji ma 1,5 metra długości i pozłacaną wtyczkę, co gwarantuje lepszą i niezawodną transmisję danych. Kable zostały wykonane z nylonu i zapewniają prędkość przesyłania danych na poziomie 480 Mb/s.



Sugerowana cena detaliczna przewodu ze złączem Lightning wynosi 59.90 PLN, zaś pozostałych dwóch wersji 39.90 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Hama