WD prezentuje pojemne i szybkie dyski SSD z serii WD_Black

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital Corp. zaprezentowała trzy nowości, które uzupełnią serię produktów dla graczy WD_BLACK – wśród nich znalazły się pierwszy dysk NVMe SSD, obsługujący technologię następnej generacji PCIe Gen4, w pełni bootowalna karta rozszerzeń Gen3 x8 oraz wyposażona w Thunderbolt 3 gamingowa stacja dokująca NVMe SSD. Każda z nowości oferuje również przyciągające oko efekty RGB. WD_BLACK SN850 NVMe SSD – to gotowy na wyzwania niesione przez przyszłość i zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu niesamowitej wydajności technologii PCIe Gen4, dysk SSD zapewnia prędkości odczytu/zapisu sięgające 7000/5300MB/s (model 1TB).







Wykorzystujący kontroler WD_BLACK G2 oraz zoptymalizowany z myślą o najbardziej wymagających grach (urządzenie nie jest przeznaczone do urządzeń NAS i środowiska serwerowego) WD_BLACK SN850 NVMe SSD pozwoli graczom na uzyskanie niesamowitej wydajności. Urządzenie pozwoli na skrócenie czasu ładowania gier oraz przesyłania danych – dzięki zastosowaniu nowej, wydajniejszej niż w przypadku starszych modeli, technologii cache’owania. Oprócz wysokiej wydajności, WD_BLACK SN850 NVMe SSD zapewnia również zwiększoną – w porównaniu z poprzednikami – głębokość kolejki, co zarówno w grach, jak i w innych aplikacjach skutkuje sprawniejszym ładowaniem. Dla użytkowników poszukujących dodatkowych wrażeń estetycznych oraz zaawansowanej konfigurowalności, dostępny będzie też opcjonalny model z oświetleniem RGB oraz radiatorem, obniżającym temperaturę urządzenia. WD_BLACK SN850 NVMe SSD w wersji bez radiatora będzie dostępny w wariantach 500GB, 1TB oraz 2TB2. Ceny zaczynać się będą od 149.99 USD.



Karta rozszerzeń WD_BLACK AN1500 NVMe SSD ADD-IN-CARD – Dla graczy, którzy chcą osiągnąć najwyższą wydajność już posiadanej konfiguracji sprzętowej, świetnym rozwiązaniem będzie ta w pełni bootowalna, działająca w modelu „plug and play”, jedna z najszybszych kart rozszerzeń PCIe Gen3 x8. Wyposażona w dwa wbudowane SSD w konfiguracji RAID 0 oraz technologię PCIe Gen3 x8, karta zapewnia prędkości odczytu sięgające 6500 MB/s1 oraz zapisu na poziomie 4100 MB/s1 (dla modeli 2TB oraz 4TB) – dzięki temu gracze mogą liczyć na najwyższą wydajność i spędzać więcej czasu na graniu (zamiast czekania na załadowanie się gry). Konfigurowalne oświetlenie RGB (tylko w Windows) pozwala na dopasowanie wyglądu karty do posiadanej już maszyny, zaś zintegrowany radiator obniża temperaturę i pozwala na utrzymanie najwyższej wydajności. Karta WD_BLACK AN1500 NVMe SSD ADD-IN-CARD dostępna jest w wersjach o pojemności 1TB, 2TB oraz 4TB; ich ceny zaczynają się od 299.99 USD.



Stacja dokująca WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD – kompaktowa, wydajna stacja dokująca SSD z radiatorem pozwoli na zmianę kompatybilnego z Thunderbolt 3 laptopa w prawdziwą maszynę do gier. To idealne rozwiązanie dla graczy chcących udoskonalić swoją konfigurację sprzętową – stacja zapewnia superszybkie transfery typowe dla technologii NVMe, więcej przestrzeni na gry oraz dodatkowe porty (wszystko to za pośrednictwem pojedynczego kabla Thunderbolt 3).



WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD również oferuje konfigurowalne oświetlenie RGB (sterowane z poziomu WD_BLACK – tylko w Windows). WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD jest dostępna w wersji o pojemności 1TB, w cenie 499.99 USD. Wariant bez dysku SSD - WD_BLACK D50 Game Dock – kosztuje 319.99 USD.



Dostępność

• Standardowa wersja WD_BLACK SN850 NVMe SSD – bez radiatora – pojawi się na rynku pod koniec października 2020 roku. WD_BLACK SN850 NVMe SSD z radiatorem będzie dostępny w pierwszym kwartale 2021 roku.

• Karta rozszerzeń WD_BLACK AN1500 NVMe SSD ADD-IN-CARD jest już dostępna u wybranych dystrybutorów produktów Western Digital, sklepach, e-sklepach, ofercie dystrybutorów oraz sklepie Western Digital store.

• Stacje dokujące WD_BLACK D50 Game Dock oraz WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD będą dostępne u wybranych dystrybutorów produktów Western Digital, sklepach, e-sklepach, ofercie dystrybutorów oraz sklepie Western Digital store.





























Źródło: Info Prasowe / WD