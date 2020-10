HP prezentuje nowego laptopa konwertowalnego Spectre x360 14

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP prezentuje Spectre x360 14, smukłego i nowoczesnego laptopa łączącego w sobie wrażenia z korzystania z 15-calowego urządzenia , zamkniętego w 13.5-calowej konstrukcji. Firma zapowiedziała również nowe modele z linii Spectre i ENVY, rozszerzone o procesory Intel Core 11. generacji. Oferują wzrost wydajności i wydłużoną żywotność baterii, co sprawia, że idealnie nadają się do pracy poza biurem. Przykuwająca uwagę konstrukcja ze szczotkowanego aluminium CNC wraz z nową ofertą kolorystyczną Nightfall Black z akcentami Copper Luxe, Poseidon Blue z akcentami Pale Brass lub Natural Silver, nadal definiuje portfolio Spectre.







Pozostałe wyróżniające się cechy:

• Jest to pierwszy Spectre x360 z wyświetlaczem o proporcjach 3:2ii. Spectre x360 14 oferuje około 20% więcej przestrzeni do oglądania w pionie niż w przypadku urządzeń z ekranem o proporcjach 16:9. Doskonale nadaje się to do przeglądania, czytania i edytowania treści, zapewniając większą wydajność i efektywność. To tak jak praca z papierem formatu A4, która pozwala z łatwością pisać, podpisywać dokumenty lub szkicować pomysły cyfrowo.

• 90.33% stosunek ekranu do obudowy (STBR) oraz 100% kalibracja kolorów z Delta E zapewnia dokładne, realistyczne kolory.

• Opcjonalny wyświetlacz OLED o niesamowitym współczynniku kontrastu 1000000:1 oraz szeroka gama kolorów DCI-P3 zapewnia jaśniejsze, bogatsze kolory na ekranie. Panel OLED przesuwa widmo wyświetlania, aby zredukować niebieskie światło, jednocześnie nadal zapewniając żywe kolory na Spectre x360 14, który jest zgodny z certyfikatami TUV oraz Eyesafe.

• Pierwszy laptop z serii Spectre z klawiaturą typu "All-in-One", wyposażoną w przycisk zasilania, nowy przycisk migawki kamery, HP Command Center, przycisk wyciszający mikrofon, a także czytnik linii papilarnych.

• Certyfikaty Energy Star oraz EPEAT Gold. Spectre x360 14 jest oczekiwanym uzupełnieniem najbardziej ekologicznego portfolio komputerów osobistych HP, które posiada ponad 100 produktów w rejestrze Gold EPEAT w przeszło 19 krajach - więcej niż jakakolwiek inna firma w branży IT. HP wykorzystało naturalne, odnawialne materiały w przełącznikach do klawiatur Spectre x360 14x, co pozwoliło ograniczyć emisję CO2 o równowartość prawie 600 kg węgla spalanego w okresie eksploatacji urządzenia. Co więcej, w opakowaniu zastosowano biodegradowalne włókna formowane zamiast pianki z tworzywa sztucznego.



Opracowany wspólnie z firmą Intel, Spectre x360 14 został przetestowany, dostrojony i zweryfikowany, aby spełnić wymagania platformy Intel Evo. Gwarantując tym samym, że spełnia on specyfikacje sprzętowe firmy Intel i wysokie wymagania w zakresie szybkości reakcji, natychmiastowego wybudzania, żywotności baterii i szybkiego ładowania. Spectre x360 14 jest wyposażony w najnowszy procesor Intel Core 11. generacji, który zapewnia wzrost wydajności o 34% bądź 79% w porównaniu z zeszłorocznym Spectre x360 13, a to m.in. dzięki zintegrowanej karcie graficznej Intel Iris Xe.



Z żywotnością baterii do 17 godzin, Spectre x360 14 może podążać z nami w dowolne miejsce. Praca z domu wymaga spójnego, szybkiego połączenia, a Spectre x360 14 zapewnia 3 x szybsze połączenia dzięki wsparciu dla

Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0. Laptop obsługuje także złącze Thunderbolt 4 do szybkiego przesyłania i odbierania dużych plików, takich jak filmy i zdjęcia. Oferuje jednocześnie przesyłanie plików między urządzeniami i systemami operacyjnymi dzięki HP Quick Drop. Dodatkowo, dzięki obsłudze rysika HP MPP 2.0 Tilt Pen i funkcji mocowania magnetycznego, Spectre x360 14 jest idealny do tworzenia. Model wyposażono w Adobe Fresco, z aplikacjami w Adobe Creative Cloud, Premiere Rush, Premiere Pro, Creative Cloud Photography Plan i Acrobat Standard bezpłatnie w trakcie 30-dniowego okresu próbnego.



Spectre x360 14 oferuje szereg inteligentnych funkcji i możliwości oprogramowania zaprojektowanych w celu bezproblemowego dostosowania się do użytkownika w oparciu o czynności i aplikacje używane w danym momencie.



Funkcje te obejmują:

• Inteligentne zarządzanie energią w celu optymalizacji produktywności dzięki zastosowaniu funkcji Intel Dynamic Tuning, która pozwala uniknąć przegrzania lub rozładowania baterii, gdy urządzenie znajduje się

w torbie. Szybki dostęp za pomocą klawisza skrótu na klawiaturze typu "All-in-one" do HP Command Center w celu łatwego wyboru funkcji, takich jak tryb oszczędzania energii. Zdrowie baterii pomaga chronić dodatkowo funkcja Adaptive Battery Optimizer.

• Tryb Focus dla wielozadaniowości i wydajności pozwala przyciemnić nieużywane aplikacje tła, utrzymując jednocześnie jasność aktualnie używanej aplikacji. Pomaga to zwiększyć żywotność baterii poprzez ściemnianie innych części ekranu, które nie są używane, co jest również korzystne dla prywatności.

• Redukowanie hałasu ze wsparciem SI Intel GNA 2.0 pozwala na inteligentne, adaptacyjne wyciszanie szumów tła, np. w takich aplikacjach Microsoft Teams i Zoom oraz wyjściach i wejściach audio takich jak głośniki, słuchawki i mikrofon.

• Funkcję Smart Sense w HP Command Center, która optymalizuje i automatycznie dostosowuje system do wydajności, akustyki i temperatury, w zależności od używanej aplikacji i umiejscowienia laptopa.

• Auto Color, najnowsza funkcja w HP Display Control, automatycznie przełączy się na optymalną przestrzeń barw, aby zapewnić najlepsze wrażenia z oglądanych treści. Oznacza to, że urządzenie przełączy się z przestrzeni barw DCI-P3 podczas oglądania filmu, na sRGB do przeglądania Internetu, na Adobe RGB podczas drukowania.



The Spectre x360 14 jest pierwszym laptopem na świecie, który wykorzystuje przełączniki do klawiatur wykonane z naturalnego, odnawialnego materiału.



Jesienią tego roku dostępne będą także wybrane notebooki HP Spectre i ENVY z procesorami Intel Core 11. generacji, grafiką Intel Iris Xe i certyfikatem platformy Intel Evo, zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących najlepszej wydajności, wszechstronności i mobilności. Do urządzenia tych należeć będą:

• HP Spectre x360 13: Imponująco mobilny, konwertowalny notebook będzie jeszcze potężniejszy dzięki procesorom 11 Gen Intel Core i grafice Intel Iris Xe. 35% większa wydajność procesora w porównaniu z poprzednią generacją, pozwali na wykonywanie wymagających zadań, takich jak edycja zdjęć czy tworzenie grafiki 3D. Dodatkowo zapewni do 16.5 godziny pracy na baterii.

• HP ENVY x360 13: Dostępny po raz pierwszy z procesorami Intel Core 11. generacji i grafiką Intel Iris Xe. Adaptacyjny, mobilny design tego konwertowalnego modelu jest idealny dla twórców pracujących w domu. Zapewni wsparcie dla rysika HP MPP 2.0 Tilt Pen, żywotność baterii do 12.75 godzin oraz funkcje ochrony prywatności, takie jak migawka kamery, czytnik linii papilarnych, wyciszenie mikrofonu i HP Sure View.

• HP ENVY 13: Wyposażone w procesory Intel Core 11. generacji oraz grafikę Intel Iris Xe, eleganckie i potężne urządzenie cechuje się: 88% proporcją ekranu do obudowy, żywotnością baterii do 13 godzin, wyświetlaczem UHD 4K, łącznością Wi-Fi 6 oraz szybkim przesyłaniem danych i wyjściem wyświetlacza 5K z Thunderbolt 4.



Nowością w linii Spectre jest również HP Spectre x360 13 z 5G, gwarantujący do 4x większą prędkością pobierania oraz do 2.8 x lepszym zasięgiem z HP Dynamic Range.



Ceny i dostępność:

• HP Spectre x360 14 będzie dostępny w grudniu w cenie wyjściowej 5999 PLN (w przypadku wersji z procesorem i5, w Polsce ten model będzie dostępny głównie z procesorem i7, w cenie od 7199 PLN)

• HP Spectre x360 13 będzie dostępny w grudniu w cenie wyjściowej 5999 PLN.

• P Spectre x360 13 z modemem 5G będzie dostępny na początku 2021 roku (cena urządzenia zostanie ujawniona bliżej daty jego premiery).

• HP ENVY x360 13 będzie dostępny w lutym w cenie wyjściowej 4299 PLN.

• HP ENVY 13 będzie dostępny w grudniu w cenie wyjściowej 3999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / HP