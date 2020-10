Alio - nowa marka na rynku kamer do wideokonferencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czasy, w których żyjemy zmusiły nas do drastycznej wręcz zmiany wielu rzeczy. Kiedyś wiele osób nie wyobrażało sobie pracy zdalnej. Dziś home office, czy nawet e-learning nie robi na nikim żadnego wrażenia. Ot, codzienność. Rzecz jasna przyzwyczajenie się do takiej sytuacji to jedno, a odpowiednie narzędzia ułatwiające nam “sprawne życie” to drugie. Z pomocą przychodzi Alio, nowa marka na polskim rynku, która oferuje kamery do wideokonferencji. Plusem produktów jest przede wszystkim wysoka jakość obrazu potwierdzona szeregiem testów, łatwość obsługi i atrakcyjna cena.







Alio FHD120

Pierwszy z produktów cechuje się ultra szerokim kątem widzenia. Kamera oferuje rozdzielczość Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Model ten zasilany jest gniazdem USB, który podpinamy na przykład do naszego laptopa lub PC-ta. Alio FHD120 cechuje się szerokim polem widzenia na poziomie 120 stopni, co przede wszystkim spisze się podczas na przykład prowadzenia wideokonferencji, gdzie obiektyw musi “zebrać” bardzo dużą ilość danych - nie tylko naszą twarz. Wbudowany mikrofon oferuje zasięg do trzech metrów. Plusem Alio FHD120 jest również możliwość pracy w słabym oświetleniu, gdyż producent zastosował algorytmy redukcji szumów 2D oraz 3D. Dlatego też nawet przy gorszym oświetleniu obraz jest czysty i wyraźny. To znacznie wpływa na komfort rozmowy. Ciekawie wypada również sam projekt obudowy, bowiem za sprawą specjalnego uchwytu możemy bez problemu kamerę umieścić na monitorze lub telewizorze. Posiadacze statywów również będą zadowoleni, bowiem uchwyt w Alio FHD120 oferuje gwint ¼ cala, który przyda się do montażu na tego typu elemencie. Kamera współpracuje zarówno z systemami Windows od 7 do 19, a także z komputerami Apple z macOS 10.10 lub nowszym. Model ten obsługuje również Google Chromeooki oraz komputery, na których zainstalowany jest Linux.

Kamera Alio FHD120 kosztuje około 349 PLN. Dostępna jest już w wielu sklepach online.



Skrócona specyfikacja:

• Rozdzielczość wideo: 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960 x 540p @30fps/25fps, 640 x 360p@30fps/25fps

• Sensor: 1/2.7’’, CMOS, Efektywna ilość pixeli: 2.07M

• Skanowanie: progresywne

• Obiektyw: Focus: f=3.1 mm, FOV: 120°

• Przysłona: 1/30s ~ 1/10000s

• Minimalna jasność: 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

• Balans bieli: Auto, Manual, VAR

• Kompensacja tylnego oświetlenia: tak

• Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

• Mocowanie: uchwyt do montażu

• Wymiary: 118 mm x 37.2 mm x 30.8 mm (bez uchwytu)

• Waga: 0.093 kg (bez uchwytu)





Alio 4K120

Kolejnym modelem w ofercie producenta jest kamera Alio 4K120. Jak sama nazwa mówi, obsługuje 4K, a także 1080p i 720p. Ciekawą funkcją, jaką posiada ten model jest funkcja automatycznego śledzenia i kadrowania uczestników na podstawie rozpoznawania twarzy. Krótko mówiąc, kiedy używamy tego modelu w salce konferencyjnej, a w “wydarzeniu” bierze udział kilka osób, kamera automatycznie rozpoznaje osobę, która w danym momencie mówi i kieruje obraz na aktualnie prowadzącego dyskusję uczestnika. Funkcję tą możemy zobaczyć w testach praktycznych na kanale YouTube firmy Garets, oficjalnego dystrybutora kamer Alio. 4K120 korzysta z interfejsu USB 3.0, który oprócz przesyłania danych wykorzystywany jest również do zasilania urządzenia. Szerokokątny obiektyw 120 stopni sprawia, że pole widzenia jest przede wszystkim zoptymalizowane do wideokonferencji, w której bierze udział kilka osób, bądź chcemy pokazać na przykład tablicę naszemu klientowi, bądź… uczniom. Funkcja WDR oferuje uzyskanie naturalnego obrazu wideo, niezależnie od zmiennych warunków oświetlenia. Atutem Alio 4K120 jest również to, że kamera bez problemu radzi sobie podczas pracy w słabym oświetleniu, gdyż tak jak FHD120 posiada algorytmy redukcji szumów 2D oraz 3D. Z kolei wbudowany mikrofon oferuje zasięg do sześciu metrów. Kamera wyposażona jest w sensor 1/2,5”. Model ten współpracuje z praktycznie każdym systemem dostępnym na rynku. Mowa o Linuxie, Google Chromebook, macOS czy Windows. Warto zauważyć, że model ten oprócz USB 3.0 wyposażony jest w interfejs HDMI. Oczywiście, kamera posiada specjalny uchwyt, który ułatwia zamontowanie jej na przykład na telewizorze bądź laptopie. Pomimo sporego rozmiaru bez problemu można umieścić ją nawet na lekkich ultrabookach. Rzecz jasna, kamerę możemy wykorzystać do współpracy z dowolną aplikacją używaną do wideokonferencji. Mowa tutaj na przykład o programach takich jak Zoom, Skype dla Firm czy Microsoft Teams. Cena kamery wynosi w zależności od sklepu wynosi około 1300 PLN.



Skrócona specyfikacja:

• Rozdzielczość (HDMI): 4K@30fps/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 1080I@60/50fps, 720P@60/50fps

• Sensor: 1/2.5’’, CMOS, Efektywne pixele: 8.51M

• Skanowanie: progresywne

• Obiektyw: Focus: f=2.8mm, FOV: 120°

• Minimalna jasność: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

• Przysłona: 1/30s ~ 1/10000s

• Balans bieli: Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual

• Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

• Kompensacja tylnego oświetlenia: Tak

• Wymiary: 194mm x 34mm x 42mm (bez uchwytu)

• Waga: 0.5 kg





Alio FHD84

Ostatnim modelem, który bardzo mocno przypomina Alio FHD120 jest model FHD84. Jak nietrudno się domyślić, kamera wyposażona jest obiektyw oferujący pole widzenia na poziomie 84 stopni. Węższy kąt zapewnia nam prywatność podczas prowadzenia wideokonferencji. Krótko mówiąc - uczestnicy rozmowy “po drugiej stronie” nie widzą tego, co dzieje się wokół nas, a skupiają się na rozmówcy. Kamera oferuje rozdzielczość Full HD 1080p, korzysta z interfejsu USB 2.0, który oczywiście wykorzystywany jest nie tylko do przesyłu danych, ale również zasila sprzęt. Alio FHD84 wyposażona jest w mikrofon, który oferuje zasięg do trzech metrów. Algorytmy dbają o to, by redukować szumy 2D i 3D, co zwiększa komfort rozmów przy słabszym oświetleniu. Kamera może być za sprawą specjalnego uchwytu zainstalowana na ekranie monitora, bądź też na statywie za sprawą gwintu 1/4. Alio FHD84 wyceniona została na około 320 zł. Oczywiście, jest to model, jak i pozostałe w ofercie marki pozwalający na komfortowe prowadzenie wideokonferencji za pomocą np Skype, Zoom, Hangouts, FaceTime i tym podobnych. Kamera działa na systemach Windows, Linux, MacOS, czy ChromeOS.



Skrócona specyfikacja:

• Rozdzielczość wideo: 1080p @30fps/25fps, 720p @30fps/25fps, 960 x 540p @30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

• Sensor: 1/2.7’’, CMOS, Efektywna ilość pixeli: 2.07M

• Skanowanie: progresywne

• Obiektyw: Focus: f=3.5 mm, FOV: 84°

• Przysłona: 1/30s ~ 1/10000

• Minimalna jasność: 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

• Balans bieli: Auto, Manual, VAR

• Kompensacja tylnego oświetlenia: tak

• Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

• Mocowanie: Uchwyt do montażu na monitorze

• Wymiary: 118 mm x 37.2 mm x 30.8 mm (bez uchwytu)

• Waga: 0.093 kg (bez uchwytu)



































