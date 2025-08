HAMMER - konkurs - jak przetestować pancerny smartfon?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wystartowała nowa edycja Wielkiego Testu HAMMERA – akcji promującej wytrzymałe smartfony polskiej marki. Tegorocznej odsłonie towarzyszy konkurs dla społeczności. Do wygrania premierowe modele HAMMER oraz zestawy nagród. Każdy może wziąć udział, zgłaszając swój pomysł na ekstremalny test wytrzymałościowy. Marka wybierze najciekawsze propozycje, zrealizuje je i nagrodzi autorów. Zgłoszenia trwają do 17 sierpnia 2025 r. Zamrażanie, kąpiele błotne, upadki z wysokości, przejazdy ciężkim sprzętem – to tylko niektóre z wyzwań, którym poddawane są smartfony HAMMER w ramach tegorocznej edycji.







Do testów zaproszono użytkowników, którzy naprawdę wystawiają sprzęt na próbę: strażaków, budowlańców, mechaników, off-roadowców i miłośników górskich wędrówek. To właśnie oni testują smartfony w swoich naturalnych warunkach. Takich, w których zwykłe urządzenia zawodzą. Odnośniki do testów publikowane są na bieżąco na specjalnej stronie akcji.



Konkurs dla społeczności

Dodatkowo HAMMER zachęca wszystkich do udziału w konkursie. Aby zgłosić swój pomysł na test, wystarczy wypełnić Formularz na stronie marki. Najlepsze koncepcje zostaną nagrodzone premierowymi smartfonami i gadżetami, a wybrane testy zrealizowane przez HAMMERA. Czas na zgłoszenia upływa 17 sierpnia 2025 r.



Testowane modele w 2025 roku

W tej edycji testowane są bestsellery marki HAMMER, w tym:

• HAMMER Construction 2 Thermal 5G

• HAMMER Construction 2 5G

• HAMMER Construction

• HAMMER Blade V 5G

• HAMMER Iron V



Wszystkie modele spełniają rygorystyczne normy IP69 i MIL-STD-810H, co oznacza odporność na wodę, pył, wstrząsy i skrajne temperatury.



Podsumowanie ubiegłorocznej edycji

To już druga odsłona Wielkiego Testu HAMMERA. W poprzedniej edycji smartfony polskiej marki były gotowane, zamrażane, rzucane z wysokości, zalewane wodą i błotem, a nawet przejeżdżane przez quady i traktory. Testy przeprowadzono w lasach, na farmach, budowach i w miejskich przestrzeniach. Wszystko po to, by pokazać, jak wiele są w stanie wytrzymać pancerne smartfony HAMMER.

























