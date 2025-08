Sharp - Nowe ekrany dvLED z serii FE3 o ultraniskim rozstawie pikseli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe rozszerzył serię wyświetlaczy dvLED FE3 o moduł z ultraniskim rozstawem pikseli. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych diod w technologii Flip-Chip IMD. Nowy moduł marki Sharp, charakteryzujący się rozstawem pikseli wynoszącym zaledwie 0,95 mm, uzupełnia istniejące opcje 1.2 mm, 1.5 mm i 1.9 mm w ofercie ekranów dvLED z serii FE3. Moduły 0.95 mm z serii FE3 są dostępne w gotowych zestawach, w standardowych rozmiarach ekranów (104”, 110” i 165”). Mogą być również stosowane do ekranów dowolnego rozmiaru i kształtu w rozwiązaniach „szytych na miarę”, zależnie od wymagań projektu.







Najnowszy rozmiar piksela dodany do tej zaawansowanej serii dvLED to kolejny krok w ciągłym dążeniu Sharp/NEC do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów. Nowy moduł dvLED jest wyposażony w technologię 4-w-1 Flip-Chip Integrated Matrix Device (IMD) z drobniejszym rozstawem pikseli 0.95 mm, co pozwala uzyskać jeszcze wyższą rozdzielczość. Dzięki temu nowe moduły LED szczególnie dobrze nadają się do zastosowań, w których ekran będzie oglądany z małej odległości. Podobnie jak pozostałe moduły z serii Sharp FE3, zapewniają one doskonałe odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia, gwarantując niezmiennie wysoką jakość obrazu.



Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój mają kluczowe znaczenie dla konstrukcji modułów dvLED trzeciej generacji z serii FE. Zapewniając tą samą jasność, wysoce wydajna technologia Flip-Chip IMD zmniejsza zużycie energii i wydzielanie ciepła nawet o 60 procent w porównaniu ze standardową technologią IMD. Skutkuje to znacznie niższymi kosztami eksploatacji dla klientów bez utraty jakości obrazu. Metalowa obudowa nie tylko wspomaga efektywne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność modułów, ale jest również ognioodporna, dzięki czemu wyświetlacze mogą być bezpiecznie używane w miejscach publicznych. Ponadto wszystkie moduły są zgodne z normami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) klasy B, co oznacza minimalne zakłócenia elektromagnetyczne i niezawodne działanie w otoczeniu innych urządzeń elektronicznych (np. na lotniskach, w pobliżu punktów kontroli pasażerskiej).



Niska emisja ciepła i płaski profil tylny pozwalają na montaż serii Sharp FE3 bardzo blisko ściany, a dostęp serwisowy od przodu ułatwia konserwację. Niezależnie od tego, czy moduły LED są montowane na ścianie, czy na konstrukcjach wolnostojących, przemyślany projekt obudowy zapewnia precyzyjne wyrównanie modułów, co skutkuje jednolitym obrazem, bez widocznych przerw pomiędzy modułami.



Dzięki czterem dostępnym opcjom rozstawu pikseli, linia FE3 zapewnia jeszcze większą elastyczność podczas planowania projektów, aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów. Nowy, ultraniski rozstaw pikseli otwiera szereg nowych możliwości w zastosowaniach, w których niezbędna jest wyższa rozdzielczość, a niskie wydzielanie ciepła zapewnia komfort oglądania z bliskiej odległości i w zamkniętych pomieszczeniach:

• Sale i pomieszczenia konferencyjne w firmach: nowy rozstaw pikseli 0,95 mm umożliwia wyjątkowo wyraźne prezentacje i wideokonferencje. Nawet w niewielkich salach konferencyjnych, w których widzowie siedzą blisko ekranu, wysoka rozdzielczość zapewnia wyraźny obraz każdego szczegółu, usprawniając komunikację i podejmowanie decyzji.

• Studia telewizyjne i sterownie: w tych środowiskach kluczowe znaczenie mają klarowność i precyzja. Wyższa rozdzielczość zapewnia ostry, precyzyjny obraz do monitorowania w czasie rzeczywistym. Operatorzy korzystają z doskonałej czytelności danych i grafiki, nawet podczas długotrwałego oglądania i w trudnych warunkach oświetleniowych.

• Ekrany informacyjne na lotniskach lub dworcach kolejowych: zwiększona rozdzielczość umożliwia stosowanie kompaktowych, ale bardzo czytelnych wyświetlaczy informacyjnych w miejscach o dużym natężeniu ruchu, zapewniając dostępność do kluczowych informacji.















źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC