HAMMER - wzmocniony smartfon z termowizją i nowe smartwatch’e

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów IFA 2024, polska firma mPTech zaprezentowała szereg nowości. Wśród nich znalazły się m.in. wzmocnione smartfony HAMMER z serii Construction, w tym model z kamerą termowizyjną. Polski producent zapowiedział także premierę dwóch limitowanej edycji produktów HAMMER. Polska marka telefonów wzmocnionych, HAMMER, świętująca w tym roku swoje 10-lecie, zaprezentowała nowe smartfony z serii Construction. Poprzedni model z tej linii został bardzo dobrze przyjęty przez użytkowników, którzy docenili jego funkcjonalność oraz praktyczne narzędzia, takie jak dalmierz laserowy.







Nowe smartfony z serii Construction to znaczący postęp technologiczny. Oba modele obsługują łączność 5G, korzystają z technologii eSIM i NFC oraz pracują na systemie Android 14. Wyposażono je w 6.58-calowy ekran o rozdzielczości 1080 × 2408 px, z odświeżaniem 120 Hz oraz wzmocnieniem Gorilla Glass 5. Długi czas pracy zapewnia bateria o pojemności 6500 mAh. Dodatkowo, użytkownicy mogą korzystać z aplikacji HAMMER Tools oraz dalmierza laserowego o zasięgu do 50 metrów.



Modele Construction 2 – wyróżniki

W odpowiedzi na oczekiwania klientów, model HAMMER Construction 2 Thermal 5G został wyposażony w kamerę termowizyjną. Ponadto, posiada główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx, kamerę noktowizyjną oraz przedni aparat 32 Mpx. Wszystko uzupełnia 8 GB RAM (+8 GB wirtualnego RAM) i 256 GB pamięci wewnętrznej. Będzie go można także naładować bezprzewodowo. Drugi model, HAMMER Construction 2 5G, został wyposażony w aparat 50 Mpx, kamerę noktowizyjną oraz przedni aparat 8 Mpx. Telefon oferuje 6 GB RAM (+8 GB wirtualnego RAM) oraz 128 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia do 1 TB. Premiera obydwu modeli zaplanowana jest na październik br.



Nowe smartwatche HAMMER ze specjalną aplikacją

HAMMER rozwija także swoją linię smartwatchy. Na początku września zadebiutował HAMMER Watch 2 Lite. Ten model wyposażono w 1.43-calowy wyświetlacz AMOLED, baterię o pojemności 370 mAh oraz odporność na wodę 3 ATM. Dzięki technologii Bluetooth 5.3, zegarek umożliwia prowadzenie rozmów i odbieranie powiadomień bezpośrednio na urządzeniu. W zestawie znajduje się także dodatkowy pasek.



W listopadzie swoją premierę będzie miał HAMMER Watch 2, który wyróżnia się 1.5-calowym ekranem AMOLED, wzmocnionym szkłem Gorilla Glass 3, wodoodpornością na poziomie 5 ATM oraz zaawansowaną łącznością GPS. Zegarek wyposażono w baterię 530 mAh oraz dodatkowy pasek w zestawie. Do obsługi smartwatchy przygotowano dedykowaną aplikację HAMMER App, kompatybilną z urządzeniami na systemach Android i iOS.



Military Edition – limitowana seria produktów HAMMER

Po raz pierwszy w swojej historii HAMMER zapowiedział limitowaną serię produktów. Kolekcja Military Edition jest skierowana do miłośników aktywności outdoorowych, którzy od dawna prosili o wprowadzenie designu inspirowanego leśnym kamuflażem.



Premiera kolekcji planowana jest na drugą połowę października. W limitowanych wersjach kolorystycznych pojawią się smartfony HAMMER Blade V 5G, HAMMER Construction 2 Thermal 5G, HAMMER Construction 2 5G, klasyczny model HAMMER 6 LTE oraz zegarek HAMMER Watch 2.



































źródło: Info Prasowe - mPTech