Samsung prezentuje Music Frame WICKED Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung wprowadza na rynek Music Frame WICKED Edition. To konfigurowalny głośnik bezprzewodowy, zaprojektowany tak, aby wyglądał jak obraz i płynnie wtapiać się w każde otoczenie i wzbogacać wrażenia z domowej rozrywki. Jego nowa edycja, stworzona z okazji zrealizowanej przez Universal Pictures spektakularnej filmowej adaptacji kultowego musicalu WICKED (w kinach od 22 listopada), stanowi unikalne połączenie sztuki i technologii, oferując widzom atrakcyjne doznania dźwiękowe. Wyreżyserowany przez uznanego twórcę filmowego Jona M. Chu („Bajecznie bogaci Azjaci”, „In the Heights: Wzgórza marzeń”) film „Wicked” to historia czarownic z krainy Oz.







W filmie występuje zdobywczyni nagród Emmy, Grammy i Tony – Cynthia Erivo („Harriet”, broadwayowski „Kolor purpury”) jako Elphaba, młoda kobieta, z powodu swojej niezwykłej zielonej skóry nierozumiana przez otoczenie, którą dopiero czeka odkrycie swojej prawdziwej mocy. Obok niej zdobywczyni nagrody Grammy, światowa supergwiazda Ariana Grande jako Glinda, lubiana młoda kobieta, korzystająca z licznych przywilejów, która dopiero odkrywa, co naprawdę kryje jej serce.



Uwolnij magię muzyki z „Wicked”

Music Frame WICKED Edition oferuje unikalną kombinację funkcjonalności i estetyki. Limitowana edycja zawiera fotoramkę z edycji Wicked z trzema kartami ze zdjęciami wraz z autografami i wizerunkami postaci filmowych, w tym jednym ekskluzywnym zdjęciem dostępnym wyłącznie z Samsung Music Frame WICKED Edition. Co więcej, WICKED Edition zawiera specjalnie zaprojektowaną obudowę z limitowanej edycji z motywem graficznym z filmu oraz spersonalizowane opakowanie z motywem Wicked. Wszystko to sprawia, że już samo rozpakowywanie może być ekscytującym przeżyciem.



Music Frame można także z łatwością spersonalizować i dopasowywać do naszego stylu czy wystroju wnętrza, wstawiając do głośnika własne zdjęcie czy też wykorzystując do tego specjalne Panele Artystyczne[1]. Elegancka i smukła obudowa w połączeniu z dyskretnym uchwytem do montażu na ścianie i cienkim kablem zasilającym sprawiają, że Music Frame bezproblemowo wtapia się w każde otoczenie.



Wyższy standard dźwięku

Dzięki bogatemu, imersyjnemu dźwiękowi, Music Frame WICKED Edition pozwala użytkownikom przekształcić swoją przestrzeń domową w strefę harmonijnego brzmienia. Głośnik wykorzystuje zalety technologii Dolby Atmos i tworzy wielowymiarowe wrażenia dźwiękowe. Music Frame może również ściśle współpracować z The Frame oraz z innymi telewizorami i soundbarami Samsung za pomocą funkcji Q-Symphony, która zapewnia prawdziwą synergię brzmienia.



Music Frame WICKED Edition oferuje dwukanałową emisję dźwięku o mocy do 120 W, dostarczając czyste i mocne brzmienie za pośrednictwem funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni Pro, która optymalizuje jakość dźwięku w oparciu o akustykę danego pomieszczenia. Z kolei Funkcja Adaptacji Dźwięku dostosowuje ustawienia dźwięku zależnie od charakteru słuchanej przez nas muzyki, aby zapewnić jak najlepszą jakość. Te cechy sprawiają, że Music Frame WICKED Edition oferuje wyjątkową jakość dźwięku i wszechstronność, co czyni go idealnym dodatkiem do każdego wnętrza.



Music Frame to także bezproblemowa obsługa. Funkcja AirPlay zapewnia doskonałą łączność z urządzeniami opartymi na systemach Android i iOS. Różne warianty łączności — w tym Bluetooth, Wi-Fi i optyczne — sprawiają, że urządzenie spełni wszystkie potrzeby słuchacza.



Głośnik Music Frame WICKED Edition dostępne będzie w Ameryce Północnej od końca października 2024 r., a następnie zostanie wprowadzone w kolejnych regionach i sprzedawane w oficjalnym sklepie internetowym Samsung oraz wybranych punktach sprzedaży detalicznej.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG