HAMMER - zewnętrzna bateria z funkcją powerbanka

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozszerza się oferta akcesoriów stworzonych z myślą o smartfonach HAMMER Explorer oraz Explorer PRO. Marka przygotowała dodatkowy moduł - baterię zewnętrzną, która może dwukrotnie wydłużyć działanie smartfona oraz stanowić źródło zasilania dla innych urządzeń elektronicznych. Smartfony marki HAMMER zostały stworzone dla osób aktywnych, często przebywających w trudnych warunkach, w których naładowanie telefonu może stanowić wyzwanie. Korzystają z nich amatorzy sportów ekstremalnych, podróżnicy czy alpiniści, dla których stracenie „łączności” ze światem może wiązać się z ogromnym niebezpieczeństwem.







Wybierane są także przez osoby pracujące w wymagającym środowisku, w którym ich urządzenia narażone są na kontakt z wilgocią, pyłem czy upadek z wysokości. Z myślą o tych użytkownikach do sprzedaży trafia zaprojektowana przez zespół specjalistów firmy mPTech bateria zewnętrzna dla modeli smartfonów HAMMER Explorer i Explorer PRO.



Dodatkowa bateria o pojemności 5000 mAh to wyjątkowe na polskim rynku rozwiązanie pozwalające wydłużyć pracę wspomnianych HAMMERÓW prawie dwukrotnie (dodatkowo to ponad 20 godzin rozmów lub ok. 10 godzin odtwarzania filmów na YouTube), bez konieczności używania ładowarki.

Dzięki wygodnemu systemowi montażu, baterię można łatwo podłączyć do tylnego panelu smartfona za pomocą magnesów (rozwiązanie doraźne) lub zainstalować ją na stałe dzięki czterem śrubom dołączonym do produktu wraz ze śrubokrętem. Ładowanie następuje automatycznie (przez piny), a port USB-C i dodatkowy kabel umożliwia, w tym samym czasie, pobór energii przez inne urządzenia elektroniczne bez konieczności rozdzielania akumulatora ze smartfonem. Bateria w żaden sposób nie zakłóca normalnej pracy urządzenia i nie wpływa na funkcje takie jak czytnik linii papilarnych oraz aparat. Dzięki diodom, użytkownik może kontrolować jej poziom naładowania.



Zaprojektowanie baterii spełniającej wszystkie kryteria zajęło kilka miesięcy. Dostępna jest w sprzedaży wraz ze smartfonem HAMMER Explorer oraz HAMMER PRO lub jako osobne urządzenie w cenie 169 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / HAMMER