Optoma ZU720TST

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma rozszerza swoją ofertę projektorów laserowych DuraCore ProScene na rynek profesjonalnych instalacji i przedstawia ZU720TST. Jest to pierwszy na świecie krótkodystansowy projektor laserowy WUXGA ze stałą optyką o jasności 7000 ANSI lumenów. Jako kontynuacja nagradzanego projektora Optoma ZU720T, model ZU720TST oferuje główne cechy i zalety swojego poprzednika, w tym wysoką jasność, precyzję kolorów i cichą pracę, a dodatkowo możliwość krótkiego rzutu. Czyni go to idealnym rozwiązaniem dla rozmaitych profesjonalnych zastosowań, m. in. w digital signage, instalacjach wieloprojektorowych (edge-blending) i immersyjnych, mapowaniu projekcji czy symulatorach.







Model ZU720TST jest kompatybilny z 4K i HDR oraz posiada współczynnik kontrastu na poziomie 1000000:1, zapewniając realistyczne efekty wizualne z bogatą szczegółowością i jasnymi kolorami. Zaprojektowany, aby sprostać zapotrzebowaniu na produkty o wysokiej jasności, które nie wymagają wymiennych obiektywów, ZU720TST oferuje stałą, telecentryczną konstrukcję obiektywu z całkowicie zmotoryzowanym przesunięciem obiektywu i 1,26-krotnym zmotoryzowanym zoomem i ogniskowaniem, zapewniając taką samą elastyczność jak wymienne obiektywy a jednocześnie pozwalając ograniczać koszty.



ZU720TST gwarantuje ciągłą, 24-godzinną pracę i posiada wbudowane funkcje pozwalające na łączenie krawędzi, korekcję czterech narożników, a także tryby portretowy i pełnej projekcji 360° wzdłuż osi poziomej projektora. ZU720TST zapewnia doskonałą wszechstronność, aby sprostać nawet najbardziej złożonym instalacjom. Ważący zaledwie 12,7 kg, czyli o połowę mniej niż podobne produkty na rynku, projektor ZU720TST może być zamontowany na suficie w odległości nieco ponad metra od ściany lub powierzchni wyświetlacza, co znacznie ułatwia konfigurację.



ZU720TST został zaprojektowany w oparciu o technologię DuraCore i jest wyposażony w odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP5X, który umożliwia całodobową pracę przez 7 dni w tygodniu, oferując bezobsługową projekcję nawet przez 30 000 godzin w trybie Eco.



Optoma ZU720TST jest dostępny u autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją producenta oraz 5-letnią (lub 12000 godzin) na źródło światła. Sugerowana cena detaliczna omawianego modelu wynosi 30999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Optoma