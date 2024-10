HAMMER Blade Va 5G – smartfonowa elegancja w pancernej obudowie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER Blade Va 5G to nowy smartfon debiutujący w ofercie firmy mPTech, który łączy w sobie odporność na ekstremalne warunki z nowoczesnym designem. Pancerniak ten oferuje wszystkie zalety technologii 5G, w tym superszybki transfer danych i minimalne opóźnienia, jednocześnie zachowując przystępną cenę. HAMMER Blade Va 5G został wyposażony w 6.56-calowy ekran IPS o rozdzielczości 720 × 1612 pikseli, co zapewnia wyraźny i pełen detali obraz. Aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix umożliwia uchwycenie każdego momentu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, a przedni – 8 Mpix – idealnie nadaje się do selfie i wideorozmów.







Ten wzmocniony telefon dysponuje do 14 GB pamięci RAM (8 GB fizycznej i 6 GB wirtualnej) i 8-rdzeniowym procesorem MediaTek Dimensity 720, co pozwala na jednoczesne korzystanie z wielu aplikacji bez większych spadków w wydajności. 128 GB pamięci wewnętrznej, z możliwością rozszerzenia do 1 TB za pomocą karty microSD, zapewnia z kolei mnóstwo miejsca na filmy, zdjęcia czy dokumenty. Dodatkowo, dzięki NFC, możliwe są szybkie i wygodne płatności zbliżeniowe.



Niezawodny w każdej sytuacji

HAMMER Blade Va 5G został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości w najcięższych warunkach. Telefon spełnia standardy IP69 oraz MIL-STD-810H, co oznacza, że jest odporny na wodę, pył, wstrząsy i upadki z wysokości do 1.5 metra. Wzmocniony ekran chroni przed zarysowaniami i przypadkowymi uderzeniami, a bateria o pojemności 6000 mAh zapewnia długie godziny pracy bez konieczności częstego ładowania. Dzięki funkcji powerbanku można również naładować inne urządzenia.



Nowoczesny design z bogatym wnętrzem

Mimo swojej solidności HAMMER Blade Va 5G zaskakuje smukłym i eleganckim wyglądem, co jest rzadkością wśród pancernych telefonów. Wygląd ten łączy w sobie estetykę z funkcjonalnością, oferując wygodę użytkowania bez rezygnacji z trwałości. Telefon oferuje złącze jack 3.5 mm, obsługę Dual SIM oraz praktyczne narzędzia w aplikacji HAMMER Toolbox, takie jak poziomica, kątomierz czy latarka. Co więcej, programowalny przycisk HAMMER Key pozwala uzyskać szybki dostęp do ulubionych funkcji. HAMMER Blade Va 5G został też wyposażony w system Android 14, który oferuje szerokie możliwości personalizacji i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Producent gwarantuje minimum 2 lata wsparcia łatek bezpieczeństwa.



HAMMER Blade Va 5G jest dostępny w sklepie producenta oraz wybranych elektromarketach w cenie 1099 PLN.



































źródło: Info Prasowe - mPTech