Nowy router 5G TP-Link Archer NX600

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link prezentuje router 5G Archer NX600, który zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. To urządzenie, które pozwala cieszyć się superszybkim Internetem bez względu na lokalizację, łącząc technologię 5G z możliwościami standardu WiFi 6. Dzięki prędkości pobierania danych przez sieć komórkową do 4,67 Gb/s i dwupasmowemu WiFi w standardzie AX3000, Archer NX600 oferuje najwyższą wydajność i stabilność, zapewniając płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu sieci. Archer NX600 to dwupasmowy router WiFi 6 AX3000, oferujący do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1148 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co pozwala na optymalne zarządzanie przepustowością, minimalizując zakłócenia i maksymalizując wydajność. Urządzenie wyposażono w port WAN/LAN 2.5 Gb/s, który umożliwia wykorzystanie routera także z tradycyjnym, kablowym dostawcą Internetu.







Przy takim zastosowaniu, modem 5G/LTE może służyć jako łącze zapasowe gwarantując brak przerw w dostępie do Internetu. Dodatkowo router posiada dwa gigabitowe porty LAN, co czyni go świetnym wyborem dla osób korzystających z urządzeń wymagających stałego, szybkiego połączenia, takich jak konsole do gier czy systemy IPTV. Dla osób poszukujących mobilnego, niezawodnego dostępu do Internetu, router oferuje elastyczność, której nie zapewniają inne urządzenia. Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny dzięki złączom SMA-F sprawia, że nawet w trudniejszych warunkach terenowych czy na obrzeżach miasta można cieszyć się maksymalną jakością sygnału. Urządzenie jest idealnym wyborem na wyjazdy czy użytkowanie na działce, gdzie dostęp do tradycyjnych łączy internetowych jest ograniczony.



Obsługa Plug & Play w NX600 to dodatkowa zaleta, umożliwiająca szybki i prosty dostęp do Internetu – wystarczy włożyć kartę nanoSIM, by po kilku chwilach cieszyć się niezawodnym połączeniem. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak 1024-QAM i MU-MIMO, router ten bez problemu radzi sobie z obsługą wielu urządzeń jednocześnie, co jest szczególnie istotne w inteligentnych domach wypełnionych nowoczesną technologią. Warto podkreślić także obsługę EasyMesh, która pozwala stworzyć rozbudowany system WiFi w większych przestrzeniach, eliminując martwe strefy i zapewniając silny sygnał w każdym zakątku domu. EasyMesh to funkcja, która daje użytkownikom możliwość płynnego przełączania się między urządzeniami i maksymalnej optymalizacji przepustowości sieci w domu wielopiętrowym.



Archer NX600 to także wysoki poziom bezpieczeństwa – szyfrowanie WPA3 chroni użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, zapewniając pełną ochronę danych. Prosta konfiguracja przez aplikację TP-Link Tether daje pełną kontrolę nad ustawieniami sieci, a także umożliwia łatwą aktualizację oprogramowania, zapewniając routerowi najnowsze funkcje i poprawki bezpieczeństwa.



Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 1350 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancją.















źródło: Info Prasowe - TP-Link