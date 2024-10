Lenovo przedstawia ThinkSmart Core 2. generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa Lenovo ogłosiła premierę Lenovo ThinkSmart Core 2. generacji. To jedno z pierwszych urządzeń do obsługi wideokonferencji, które zostało zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji (AI). System ThinkSmart Core 2. generacji jest wyposażony w procesor Intel® Core™ Ultrai ze zintegrowaną jednostką NPU. Dzięki temu może obsługiwać sale konferencyjne wyposażone w technologie AI, zapewniając niezrównaną wydajność, intuicyjną współpracę i zwiększoną produktywność, a to wszystko w bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika formacie.







Inteligentniejsza współpraca dzięki wydajniejszej technologii AI dla każdego

Zgodnie z wizją Lenovo „AI for all”, firma dąży do tego, aby organizacje i indywidualni użytkownicy mogli w pełni wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w swojej pracy. Rola technologii wspierających współpracę jeszcze nigdy nie była tak istotna. Wielu klientów wciąż na nowo definiuje swoją przestrzeń spotkań i metody pracy. Połączenie możliwości sztucznej inteligencji z narzędziami do współpracy stanowi przełomową okazję do poprawy łączności i wydajności. Jako światowy lider w dziedzinie komputerów PC, Lenovo wprowadza większe moce obliczeniowe do systemów współpracy.



W przyszłości użytkownicy końcowi będą mogli korzystać z ulepszonych funkcji predykcyjnych, które będą przewidywać ich potrzeby i sugerować odpowiednie zasoby lub działania jeszcze zanim zdążą je sformułować. Analityka oparta na sztucznej inteligencji będzie dostarczać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat produktywności i dynamiki zespołu, umożliwiając podejmowanie bardziej świadomych decyzji i zwiększając elastyczność środowiska pracy.

Dla menedżerów IT narzędzia do współpracy oparte na AI oznaczają potencjalnie jeszcze większą automatyzację, proaktywne zarządzanie i wgląd w strategiczne dane. Przewiduje się, że dzięki automatyzacji bardziej złożonych zadań z zakresu utrzymania, monitorowaniu predykcyjnemu i zabezpieczeniom sztuczna inteligencja ograniczy liczbę czynności wykonywanych ręcznie, umożliwiając zespołom IT skupienie się na innowacjach, a nie na rutynowych operacjach. W miarę ewolucji narzędzi do współpracy opartych na technologii AI staną się one niezbędnym zasobem dla uczestników spotkań oraz pomogą uprościć i zredukować obowiązki menedżerów IT.



Lenovo ThinkSmart Core 2. generacji

Lenovo ThinkSmart Core 2. generacji to jedno z pierwszych urządzeń do obsługi systemów wideokonferencji, które zostało zoptymalizowane pod kątem sztucznej inteligencji, gwarantując lepsze wrażenia z każdego spotkania – niezależnie od tego, gdzie i jak się odbyło. To inteligentne urządzenie łączy w sobie możliwości technologii zoptymalizowanej pod kątem AI i niezrównaną wydajność. Zapewnia intuicyjną współpracę i zwiększoną produktywność w bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika formacie. Rozwiązanie ThinkSmart Core 2. generacji jest wyposażone w procesor Intel Core Ultra i platformę Intel vPro, dzięki czemu sprawnie obsługuje złożone procesy AI bezpośrednio na urządzeniu, a przy tym zużywa nawet 40% mniej w stosunku do poprzedniej generacji ThinkSmart Core.



ThinkSmart Core 2. generacji Full Room Kit to kompletny zestaw, gotowy do pracy już po wyjęciu z pudełka. Zawiera inteligentne urządzenie ThinkSmart Bar 180 z dostępem do funkcji inteligentnego głośnika. Instalacja i wdrożenie trwają zaledwie kilka chwil, a duża liczba portów daje możliwość szybkiego i łatwego podłączenia wielu urządzeń. Niezależnie od konfiguracji wybranej przez zespoły IT, współpraca zawsze przebiega bezpiecznie dzięki zaawansowanej ochronie sprzętowej platformy Intel vPro i automatycznym aktualizacjom zabezpieczeń systemu Windows 11.



ThinkSmart Core 2. generacji oferuje szeroką gamę inteligentnych funkcji dla sali konferencyjnych dostosowanych do nowoczesnych wymagań.

• Moc inteligencji – Rozwiązanie ThinkSmart Core 2. generacji jest wyposażone w procesor Intel Core Ultra i platformę Intel vPro, dzięki czemu sprawnie obsługuje złożone procesy AI, a przy tym zużywa nawet 40% mniej energii. Unikalna architektura NPU zbudowana na systemie Windows 11 IoT przyspiesza procesy obliczeniowe i transfer danych, zwiększając możliwości AI oraz wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo operacji.

• Inteligentna pomoc – Dzięki wspieraniu rozwiązań Microsoft Teams Rooms lub Zoom Rooms w systemie Windows, ThinkSmart Core 2. generacji usprawnia współpracę za pomocą funkcji opartych na AI, dostępnych przez Microsoft Copilot lub Zoom AI Companion. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, np. inteligentne kadrowanie uczestników spotkań, automatyczne wykrywanie głosu, inteligentne identyfikatory, podsumowania spotkań czy pomoc w czasie rzeczywistym, to tylko niektóre z inteligentnych funkcji, jakie przyniesie przyszłość.

• Przemyślany projekt – Uniwersalny wbudowany menedżer okablowania umożliwia zablokowanie przewodów w miejscu lub całkowite odłączenie, zapewniając bardziej elegancki wygląd i kompaktową konfigurację, a zintegrowany menedżer EDID ułatwia nawiązywanie połączeń z ekranami na sali. Rozwiązanie ThinkSmart Core 2. generacji zostało przetestowane pod kątem pracy w trybie 24/7/365 w różnych temperaturach (od 5°C do 40°C) i w serwerowniach. Urządzenie posiada cichą, pozbawioną wentylatora obudowę, dzięki czemu można je dyskretnie schować za ekranem w sali konferencyjnej.

• Gwarancja elastyczności – Dzięki systemowi Windows 11 IoT, ThinkSmart Core 2. generacji oferuje możliwość elastycznego wyboru wielu różnych urządzeń peryferyjnych. W celu ułatwienia instalacji do zestawu dołączane jest urządzenie Lenovo IP Controller lub ThinkSmart Controller, które sprawdzi się w różnych konfiguracjach. Aby jeszcze zwiększyć elastyczność, urządzenie oferuje użytkownikom możliwość łatwego podłączenia laptopa i prowadzenia spotkań w trybie BYOD, niezależnie od platformy komunikacji zintegrowanej (UC).



Wsparcie klienta i profesjonalna obsługa

Rozwiązanie ThinkSmart Core 2. generacji jest fabrycznie wyposażone w oprogramowanie ThinkSmart Manager z platformą Intel vPro®, które umożliwia zdalne zarządzanie w czasie rzeczywistym, oszczędzając zasoby zespołów IT. Dodatkowo, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Lenovo ThinkShield wprowadza dodatkową warstwę zabezpieczeń dzięki rozwiązaniom OS-to-cloud.



Decydując się na zakup ThinkSmart Core 2. generacji klienci zyskują stałe wsparcie, ponieważ nowe urządzenia są objęte trzyletnią gwarancją Lenovo z usługą Premier Support i roczną licencją ThinkSmart Manager Premium. Wraz z produktem klient otrzymuje również dostęp do profesjonalnych usług Lenovo Smart Collaboration Deploy and Maintain, które umożliwiają szybkie i sprawne wdrożenie systemu.



Ceny i dostępność

Ceny ThinkSmart Core 2. generacji wraz z urządzeniem Controller zaczynają się od 2799 EURO. Urządzenie wejdzie do sprzedaży przed końcem 2024 roku. Więcej informacji można uzyskać u przedstawiciela sprzedaży Lenovo ThinkSmart. Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.



















źródło: Info Prasowe - Lenovo