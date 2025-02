HAMMER Boost 2 LTE – sprzęt, na który można liczyć

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER Boost 2 LTE to nowa propozycja dla tych, którzy potrzebują telefonu spełniającego wymagania codziennych wyzwań – od pracy w trudnych warunkach po aktywne życie na świeżym powietrzu. Wytrzymała obudowa, solidna bateria i łączność LTE to tylko niektóre z cech, które sprawiają, że ten model jest wyjątkowy. Telefon HAMMER Boost 2 LTE został stworzony, by sprostać najcięższym wyzwaniom. Konstrukcja z certyfikatem IP68 i standardem wojskowym MIL-STD-810H gwarantują odporność na wodę, pył i wstrząsy. Pojemny akumulator 3500 mAh zapewnia nawet kilka dni pracy bez konieczności ładowania (466 godzin w trybie czuwania oraz 12 godzin rozmów). Dodatkowo odkręcana obudowa umożliwia łatwą wymianę baterii.







Wyraźne rozmowy dzięki VoLTE

Technologia 4G LTE oraz VoLTE to gwarancja stabilnych połączeń w każdych warunkach – niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Zaś funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch numerów w jednym urządzeniu. To szczególnie przydatne dla osób łączących życie prywatne z zawodowym.



Prosta i intuicyjna obsługa

Intuicyjne menu, czytelny, 2.4-calowy ekran IPS oraz duże klawisze sprawiają, że obsługa jest wygodna nawet w rękawicach. Całości dopełniają dodatkowe udogodnienia, takie jak praktyczny aparat, latarka, radio bez słuchawek oraz złącze mini Jack.



HAMMER Boost 2 LTE jest dostępny w sklepie producenta w cenie 359 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech