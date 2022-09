Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po premierze wzmocnionego smartfonu HAMMER Iron 4 przyszedł czas na telefon klasyczny HAMMER Boost LTE. Nowy model wyróżnia wyjątkowa stylistyka, bowiem ekran 2,4” „wtopiony” w czarną bryłę z tworzywa, otaczają nieregularne wcięcia w kolorze pomarańczowo-srebrnym, które dodają mu charakteru. Sprawia to, że telefon jest nietuzinkowy. Patrząc natomiast na jego specyfikację, można przedstawić go w trzech słowach: solidność, prostota i swoboda. Boost LTE ma największy akumulator wśród telefonów marki HAMMER tj. baterię 3500 mAh, a do tego VoLTE! Co to w praktyce oznacza? Pojemność baterii 3500 mAh przekłada się na długie działanie w stanie czuwania – aż do 25 dni, albo do 24 godzin rozmów! Z kolei dzięki modemowi 4G i wsparciu „VoLTE Ready” – technologii przygotowanej przez producenta telefonu mPTech – urządzenie zapewnia wiele korzyści. Przede wszystkim są to: połączenia głosowe w sieci LTE i gwarancja rozmów w lepszej jakości, lepszym zasięgu oraz szybszych połączeń.







Technologia VoLTE jest o tyle ważna, że w przyszłości, po wyłączeniu 3G przez operatorów - wszystkie telefony, które nie obsługują VoLTE, będą się łączyć tylko z siecią 2G, a to z kolei może doprowadzić do zbyt dużej liczby urządzeń w tym paśmie, przez co ich użytkownicy mogą odczuć trudności z połączeniami. Z telefonem HAMMER Boost możesz być jednak spokojny, z VoLTE nie będziesz miał tego problemu, dlatego telefon ten staje się dziś bardzo atrakcyjny. Ogromna bateria oraz VoLTE to ogromne atuty, na które powinny zwrócić uwagę wszystkie osoby szukające dziś nowego telefonu komórkowego.



Solidny, jak to HAMMER

Ponadto, Boost LTE jak przystało na HAMMERA ma konkretną bryłę – jest poręczny i od pierwszego kontaktu sprawia wrażenie naprawdę trwałego i solidnego. Jego odporność na wodę i pył określa certyfikat IP68, a producent deklaruje, że będzie służył nawet, gdy zostanie zachlapany wodą, czy podczas użytkowania w trudniejszych outdoorowych warunkach. Model wyróżnia też ponadprzeciętna odporność na upadki, którą określa droptest 1.5 m.



Prosty i łatwy w użytkowaniu

Należy pamiętać, że HAMMER Boost LTE mimo tych udogodnień to telefon klasyczny. A co za tym idzie – prosty i przede wszystkim do telefonowania i wysyłania SMS-ów. Dla komfortu użytkowania i jeszcze bardziej precyzyjnej obsługi ma duże klawisze, a także donośny głośnik. Na wyróżnienie zasługuje też niebywale mocna latarka wbudowana w obudowę telefonu.



Ponadto, Boost LTE ma wewnętrzną antenę, dzięki czemu możliwe jest słuchanie radia bez słuchawek. Telefon posiada aparat 2Mpx, USB-C, Dual SIM, BT 5.1 oraz złącze miniJack. Producent oferuje tę komórkę w cenie: 349 zł. Producent zapowiada, że model będzie dostępny niebawem w sieci Play, a także u innych partnerów.























Źródło: Info Prasowe / mPTech