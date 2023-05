Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 15 maja w regularnej sprzedaży dostępny jest nowy HAMMER ENERGY X. To kolejny przedstawiciel bestsellerowej linii telefonów wzmocnionych od mPTech. Nowy HAMMER, który przykuwa uwagę estetycznym designem, to wyposażony w technologię eSIM i NFC smartfon z 5,5-calowym ekranem IPS HD+ pokrytym szkłem Gorilla Glass 3. Jego odporność na upadki, wodę i pył potwierdzają certyfikaty IP69, MIL STD-810H oraz droptest z wysokości 1.5 m. Smartfon wyposażony jest także w baterię o pojemności 5000 mAh oraz funkcję powerbanka, dzięki której użytkownicy będą przygotowani nawet na sytuację, w której inne urządzenia będą potrzebowały dodatkowej energii. HAMMER ENERGY X posiada także wydajny 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu do 2 GHz i ma 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowy o kartę microSD 256 GB.







W sekcji foto znajduje się podwójny aparat 13 i 2 Mpx oraz przedni aparat selfie 8 Mpx. Dodatkowe funkcje w postaci stabilizacji obrazu, wsparcia AI i możliwości dodawania filtrów w czasie rzeczywistym gwarantują łatwe kadrowanie i jeszcze lepszą jakość zdjęć.



HAMMER ENERGY X jest dostępny w sklepie internetowym producenta i w wybranych elektromarketach w rekomendowanej cenie 999 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / mPTech