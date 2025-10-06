Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka HAMMER wprowadza do portfolio model ENERGY X2. Ten pancerny smartfon został stworzony z myślą o aktywnych użytkownikach, którzy potrzebują urządzenia niezawodnego zarówno w codziennym życiu, jak i podczas ekstremalnych przygód. HAMMER ENERGY X2 łączy wytrzymałość z nowoczesnymi funkcjami, oferując bezpieczeństwo i komfort w każdych warunkach. HAMMER ENERGY X2 wyposażono w baterię 5000 mAh, która zapewnia energię przez długie godziny użytkowania. Dzięki funkcji powerbank smartfon może zasilać także inne urządzenia w trasie. Jego solidna konstrukcja została potwierdzona certyfikatem IP69 oraz wojskowym standardem MIL-STD-810H, co gwarantuje odporność na wodę, kurz, błoto i upadki.







Smartfon posiada aparat główny 50 Mpx Sony z trybem noktowizji oraz przedni aparat 8 Mpx, które pozwalają uchwycić każdą chwilę – zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki temu HAMMER ENERGY X2 doskonale sprawdzi się w dokumentowaniu przygód i pracy w trudnych warunkach.



Urządzenie działa na Androidzie 15, napędzane jest 8-rdzeniowym procesorem Helio G81 i wspierane przez 6 GB RAM. Obsługa 4G, VoLTE oraz eSIM zapewnia stały kontakt, niezależnie od miejsca i sytuacji. Wbudowana pamięć pozwala na wygodne przechowywanie zdjęć, filmów i aplikacji.



HAMMER ENERGY X2 łączy sportowy design z praktyczną funkcjonalnością. To smartfon, który sprawdzi się w pracy, podróży i podczas wypraw, oferując odporność i niezawodność, których oczekują najbardziej wymagający użytkownicy.



HAMMER ENERGY X2 jest już dostępny w sklepie producenta oraz

w wybranych elektromarketach w cenie 999 PLN.



























źródło: Info Prasowe - mPTech