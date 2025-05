HAMMER Iron 6 – wytrzymały smartfon do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy HAMMER Iron 6 to smartfon stworzony dla osób, które pracują w trudnych warunkach i potrzebują sprzętu, na którym można polegać. Odporny na wodę, pył, upadki i wstrząsy, wyposażony w pojemną baterię, aparat z trybem noktowizji oraz zestaw praktycznych funkcji, doskonale sprawdzi się w terenie, na budowie czy w warsztacie. HAMMER Iron 6 spełnia normę IP69 i standard wojskowy MIL-STD-810H, co potwierdza jego wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i wpływ czynników zewnętrznych. Wzmocniona konstrukcja oraz ekran zabezpieczony szkłem Panda Glass gwarantują trwałość nawet w najbardziej wymagającym środowisku pracy. Urządzenie zostało wyposażone w duży wyświetlacz HD o przekątnej 6.56 cala i odświeżaniu 90 Hz, który zapewnia dobrą czytelność i wygodę obsługi, także w rękawicach roboczych.







Mocna bateria, długi czas działania

Jednym z kluczowych atutów modelu jest bateria o pojemności 6050 mAh, która umożliwia do 34 godzin rozmów lub nawet 14 dni w trybie czuwania. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem, które potrzebują urządzenia działającego przez wiele godzin bez konieczności ładowania. Smartfon wspiera nowoczesne technologie komunikacyjne, takie jak LTE, VoLTE, Dual SIM oraz NFC, pozwalające m.in. na wygodne płatności zbliżeniowe.



Praktyczne funkcje i wyposażenie

HAMMER Iron 6 oferuje zestaw funkcji przydatnych zarówno podczas pracy, jak i w życiu codziennym. Znajdziemy tu m.in. przycisk funkcyjny (HAMMER Key) do szybkiego uruchamiania np. latarki o mocy 120 lumenów, aplikację HAMMER Tools z praktycznymi narzędziami pomiarowymi oraz IR Blaster, który umożliwia sterowanie urządzeniami takimi jak telewizor czy klimatyzacja. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 14, a jego płynną pracę zapewnia 8-rdzeniowy procesor MediaTek wspierany przez 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.



Aparat z noktowizją i pełen zestaw narzędzi

HAMMER Iron 6 został wyposażony w główny aparat 48 Mpx z matrycą SONY oraz kamerę makro 2 Mpx, co umożliwia tworzenie dokładnej dokumentacji technicznej oraz rejestrowanie szczegółów projektów. Dodatkowo tryb noktowizji pozwala na robienie zdjęć w całkowitych ciemnościach. Przednia kamera 16 Mpx sprawdzi się podczas wideorozmów. Użytkownicy docenią również obecność radia działającego bez słuchawek oraz klasycznego złącza mini Jack 3.5 mm.



HAMMER Iron 6 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i pomarańczowej – w sklepach Media Expert w cenie 999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - mPTech