HAMMER Watch 2 Lite – miejski szyk w wytrzymałej oprawie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HAMMER Watch 2 Lite to nowy smartwatch w ofercie firmy mPTech, stworzony specjalnie dla osób aktywnych w miejskiej przestrzeni. Oferuje szereg przydatnych funkcji – od tych niezbędnych na co dzień, jak wyszukiwanie telefonu, prognoza pogody i sterowania muzyką z poziomu nadgarstka, przez sportowe i zdrowotne, aż po najbardziej zaawansowane, jak usuwanie wody przez wibracje i Always on Display, zapewniającą stały dostęp do najważniejszych informacji. Smartwatch gwarantuje wygodną łączność dzięki technologii Bluetooth 5.3, umożliwiając prowadzenie rozmów i odbieranie powiadomień bezpośrednio na zegarku, bez potrzeby sięgania po telefon. Dodatkowo tryb SOS pozwala szybko wezwać pomoc w nagłych przypadkach – wystarczy przytrzymać boczny przycisk i wybrać odpowiednią opcję, aby uruchomić alarm i natychmiast zwrócić uwagę otoczenia.







Wytrzymały i funkcjonalny design

HAMMER Watch 2 Lite wyróżnia się 1.43-calowym, odpornym na zarysowania i uderzenia ekranem AMOLED, który zapewnia żywe kolory i imponującą ostrość obrazu, sprawiając, że wszystkie detale są doskonale widoczne. Ergonomiczna obrotowa koronka oraz dwa funkcjonalne przyciski ułatwiają nawigację po menu zegarka, sprawiając, że wszystkie funkcje są dostępne w mgnieniu oka. Smartwatch gwarantuje także wodoodporność 3 ATM, dzięki czemu jest w pełni funkcjonalny nawet po kontakcie z wodą. Oprócz tego, za sprawą pojemnej baterii 370 mAh, zapewnia nieprzerwane działanie nawet do 15 dni na jednym ładowaniu.



Aktywnie w miejskiej przestrzeni

Dla osób aktywnych HAMMER Watch 2 Lite oferuje aż 60 trybów sportowych, co czyni go niezastąpionym towarzyszem w trakcie biegania, jazdy na rowerze czy uprawiania jogi. Monitoruje postępy, dostarczając szczegółowe dane na temat spalonych kalorii, tętna oraz pokonanych kilometrów, wspierając w osiąganiu coraz lepszych wyników.



Na uwagę zasługują także dostępne w nim funkcje zdrowotne. Zegarek precyzyjnie śledzi puls, poziom saturacji krwi i stresu oraz jakość snu, pomagając dbać o równowagę w codziennym życiu. Dzięki funkcji treningu oddechowego pozwala szybko poprawić samopoczucie poprzez proste, ale skuteczne ćwiczenia oddechowe. Dostęp do postępów w aktywności fizycznej oraz śledzenia parametrów zdrowotnych zapewnia aplikacja HAMMER App, kompatybilna z urządzeniami iOS i Android. Oferuje także wygodną personalizację i zarządzanie funkcjami zegarka.



HAMMER Watch 2 Lite kosztuje 349 PLN i jest dostępny w sklepie internetowym producenta oraz wybranych elektromarketach.



































źródło: Info Prasowe - mPTech