PocketBook Color Note - notowanie w kolorze na ekranie E Ink Kaleido 3

PocketBook przedstawia Color Note – najnowszy e-notes z kolorowym ekranem E Ink Kaleido 3 o przekątnej 10,3 cala, rysikiem i różnorodnymi narzędziami do robienia notatek. Urządzenie to jest wyposażone w system Android 12 i funkcję SMARTlight z najnowszą technologią E Ink ComfortGaze, dzięki czemu zwiększa produktywność i kreatywność. Wbudowany głośnik, Bluetooth i preinstalowana funkcja Text-to-Speech sprawiają, że Color Note jest również ciekawą opcją dla miłośników audiobooków. W zestawie z czytnikiem dołączony jest precyzyjny rysik, który pomaga użytkownikom łatwo robić notatki niezależnie od tego, czy są na spotkaniu, wykładzie czy podczas burzy mózgów.







Mając do dyspozycji szereg narzędzi, w tym konfigurowalne pióra, pędzle, markery, ołówki, kaligrafię, gumki i narzędzie lasso, mogą oni łatwo zarządzać notatkami i ulepszać je. Ponadto nowy e-notes umożliwia wstawianie pól tekstowych, obiektów kształtów (takich jak linie, prostokąty, elipsy, trójkąty i gwiazdy) oraz obrazów.



Nowy e-notes jest jednym z najbardziej przyjaznych dla oka urządzeń, ponieważ oprócz regulowanego podświetlenia SMARTlight jest również wyposażony w najnowszą technologię E Ink ComfortGaze. Gwarantuje ona jeszcze wyższe bezpieczeństwo dla wzroku, zmniejszając ekspozycję na szkodliwe światło niebieskie o 60 procent. Dzięki temu czytanie z podświetleniem jest trzykrotnie mniej obciążające w porównaniu z ekranami LCD.



Oparty na systemie operacyjnym Android 12 PocketBook Color Note oferuje elastyczność instalacji i korzystania z aplikacji innych firm, poprawiając jakość robienia notatek i czytania. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do Sklepu Google Play użytkownicy mogą dostosować urządzenie do swoich konkretnych potrzeb i cieszyć się szeroką gamą aplikacji dostępnych na platformie Android. PocketBook Color Note ma również funkcję Send-by-Email, która pozwala szybko wysyłać notatki na jeden lub wiele adresów e-mail za pomocą zaledwie kilku dotknięć.



Inne wyróżniające cechy i cechy charakterystyczne PocketBook Color Note:

• Ekran E Ink Kaleido 3 – odwzorowuje 4096 kolorów i oferuje rozdzielczość 1404 × 1872 w czarno-białych obrazach.

• System operacyjny, Android 12 i dostęp do Sklepu Google Play zapewniają swobodę instalowania aplikacji innych firm.

• Czterordzeniowy procesor gwarantuje szybką i efektywną pracę.

• 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wbudowanej i slot na kartę microSD zastępują obszerną bibliotekę.

• Łączność umożliwia Bluetooth 5.2, dwuzakresowe Wi-Fi (2,4/5 GHz) i gniazdo USB typu C.

• Obsługa 6 formatów audiobooków, a także 24 formatów książek i grafik.

• Rysik PocketBook w zestawie.



Prezentowane na Targach IFA urządzenie powinno pojawić się w sprzedaży w Polsce za kilka tygodni. Rekomendowana cena producenta wynosi 2799 PLN.











źródło: Info Prasowe - PocketBook